Созники Украины помогает России финансировать войну, пишет издание.

Россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте ископаемого топлива на Запад, благодаря чему ей удается финансировать войну в Украине. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), которые проанализировала ВВС.

Аналитики подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте углеводородов втрое больше, чем Украина получила в виде помощи от союзников, а сами союзники заплатили России за ее ископаемые больше, чем предоставили Киеву помощи.

Отмечается, что доходы от продажи нефти и газа являются ключевыми для поддержки российской военной машины. С начала полномасштабного вторжения Россия получила более 883 млрд евро (973 млрд долларов) от экспорта ископаемого топлива, в том числе 228 млрд евро от стран, которые ввели санкции против нее. Львиная доля этой суммы - 209 млрд евро - поступила от стран ЕС.

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Несмотря на прекращение транзита российского газа через Украину в январе 2025 года, он продолжает поступать в Европу через Турцию во все больших объемах. По данным CREA, его поставки выросли на 26,77% в январе и феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В 2024-м российские доходы от экспорта сырой нефти выросли на 6%, а от трубопроводного газа - на 9% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт газа в Европу вырос на 20% в 2024-м, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордных уровней, и сейчас половина экспорта СПГ из России идет в ЕС, отмечает CREA.

В материале отмечается, что правительства многих странах Европы не хотят реально ограничивать возможности России по добыче и продаже нефти, ведь боятся последствий для мировых энергетических рынков, в частности роста цен на энергоносители. Однако, по мнению активистов и экспертов, западные правительства располагают инструментами и средствами, чтобы остановить поток нефтегазовых доходов Кремля.

По словам экс-заместителя министра энергетики РФ, а ныне оппозиционного политика Владимира Милова, санкции, наложенные на торговлю российскими энергоносителями, не эффективны, а ограничение цены на нефть, принятое "Большой семеркой", не работает. По его мнению, надо давить на "теневой флот" российских танкеров, которые причастны к обходу санкций.

Эксперты, опрошенные ВВС, скептически относятся и к заявлениям Дональда Трампа о том, что война с Украиной закончится, если ОПЕК снизит цены на нефть.

"Люди в Москве смеются над этой идеей, поскольку сторона, которая пострадает больше всего, - это американская сланцевая нефтяная промышленность, наименее конкурентоспособная нефтяная промышленность в мире", - сказал Милов.

Аналитик CREA Вайбхав Рагхунандан добавил, что себестоимость добычи нефти в России ниже, чем в странах ОПЕК, например в Саудовской Аравии, поэтому они пострадают от снижения цен на нефть раньше России.

"Аравия ни за что не согласится на это. Это уже пытались сделать раньше, и это привело к конфликту между Саудовской Аравией и США", - отметил он.

Рознер говорит, что существуют как моральные, так и практические проблемы, связанные с тем, что Запад покупает российские энергоносители, поддерживая при этом Украину:

"Мы оказались в ситуации, когда мы финансируем агрессора в войне, которую осуждаем, а также финансируем сопротивление этой войне".

Санкции против РФ: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 20 мая Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Он направлен против почти 200 кораблей ее теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека.

Politico со ссылкой на чиновников США писало, что президент Дональд Трамп теряет терпение в отношении Путина, но колеблется с решением о санкциях. Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер скептически оценил вероятность решительных шагов со стороны Трампа: "Я сейчас очень и очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-нибудь применит какие-то серьезные санкции или меры против России. У него было так много возможностей сделать это, и он всегда уклонялся".

Также колумнист Джеймс Гибни отметил, что санкции ЕС не пугают Путина, а потому нужны более решительные шаги США. По мнению автора материала, Сенат должен вынести на голосование законопроект о 500% пошлины на импорт товаров из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие продукты, и работать с Палатой представителей, чтобы в конце концов он оказался на столе Трампа.

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