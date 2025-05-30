По его словам, сейчас каждый россиянин подписывает контракт и получает деньги, которых никогда не видел в "своей никчемной жизни".

Воспоминания о российско-украинской войне будут опасными. Такое мнение высказал подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Я говорю не об украинцах - в нашей исторической памяти российско-украинская война должна запомниться Третьей освободительной борьбой. А вот для врагов она будет восприниматься не как время каких-то важных испытаний, не как время потерь, а как время замечательных возможностей", - написал он.

По его словам, сейчас каждый россиянин подписывает контракт и получает деньги, которых никогда не видел в "своей никчемной жизни".

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"Отправляется на фронт, дышит и приносит своей семье миллионы компенсации. Поэтому даже после формального "перемирия" россияне будут жалеть о войне. И так будет до тех пор, пока все их население не почувствует эту войну на себе, без полумер", - добавил Жорин.

Война в Украине - уничтожение россиян

Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты Десантная произошло два мощных взрыва. Это стало следствием проведения успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Известно, что по меньшей мере два взрыва прогремело в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один - в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.

По данным источников, поражена живая сила, военная техника, спецсредства. Местные жители свидетельствуют, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет.

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