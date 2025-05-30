США уже получили такой документ от Украины.

Меморандум Украины об окончании войны содержит положения о прекращении огня на суше, море и в воздухе, а мониторинг, согласно документу, должен осуществляться международными партнерами. Об этом анонимно рассказал высокопоставленный украинский чиновник для The New York Times.

В издании напомнили, что на этой неделе спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог подтвердил, что американская сторона получила меморандум от Украины, однако до сих пор ждет соответствующий документ от РФ. В то же время он подчеркивал, что украинская власть не должна отказываться от переговоров, даже если РФ не подаст свой меморандум до этого.

"Я всегда предостерегаю, не говорите таких вещей, потому что если вы не появитесь, то знаете, что часть жизни - это появляться. Вы должны показать, что вы серьезны", - сказал Келлог в интервью ABC News.

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По его словам, меморандум Украины имеет 22 пункта. Он назвал их "достаточно хорошими" и "разумными".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30 мая обвинил Россию в затягивании переговоров. Он отметил, что Москва до сих пор не предоставила свой меморандум с условиями мира.

По словам министра, Украина хочет увидеть этот документ перед тем, как отправить свою делегацию на следующий этап переговоров, который Москва предложила провести 2 июня в Стамбуле.

"Целью Киева остается сначала обеспечить прекращение огня, а затем перейти к переговорам о более широком мирном соглашении. Россия не проявляет особого интереса к прекращению огня. Вместо этого она неоднократно заявляла, что хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на решении "коренных причин" войны - это кремлевский термин для обозначения широких требований, таких как обязательство не расширять НАТО на восток, что Киев и его союзники считают способом покорения Украины", - добавили в The New York Times.

Меморандум РФ об окончании войны - последние новости

Напомним, во время своего вечернего обращения 29 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не передала обещанный ею меморандум. Он отметил, что РФ затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые пытаются повлиять на Москву.

"Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду", - сказал глава государства.

В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий объяснил, почему россияне боятся передать "меморандум" о мире. По его словам, Россия не хочет этого делать из-за имеющихся в нем нереалистичных ультиматумов.

Однако если это не так, то россияне, как отметил Тихий, должны передать документ немедленно. Он считает, что они должны "прекратить играть в эти игры", потому что это "только доказывает, что они наверняка хотят, чтобы следующая встреча была пустой".

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