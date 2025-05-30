Подозрительные дроны шпионили за немецким кораблем, следившим за судном РФ, - Spiegel

Патрульный корабль "BP 81 Potsdam" ночью вел наблюдение за российским грузовым судном.

В Северном море за патрульным кораблем федеральной полиции Германии следили подозрительные беспилотники, предположительно российского происхождения. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет органов безопасности ФРГ.

Отмечается, что патрульный корабль "BP 81 Potsdam" в ночь на 17 мая вел наблюдение за российским грузовым судном к северу от острова Боркум. Оно направлялось в Бельгию.

Всего федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали грузовое судно и патрульный корабль в течение почти трех часов. В издании подчеркнули, что офицеры распознали зеленые и красные габаритные огни, но не определили тип беспилотника.

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В отчете сказано, что записи не могли быть сделаны ночью с помощью оборудования, которое было на корабле. Также не удалось выяснить, были ли дроны запущены с российского грузового судна.

Постоянная морская служба федерального полицейского управления Бад-Брамштедта связалась с бельгийскими властями и запросила проверку грузового судна в порту назначения. В ходе проверки бельгийская таможня не обнаружила никаких признаков наличия на борту беспилотной техники.

Теневой флот РФ - другие новости

Ранее во внутренних водах Украины задержали иностранное судно теневого флота РФ, которое возило зерно, украденное на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины. По материалам дела, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тысяч тонн пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины.

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новую информацию о судах и их капитанах, которые задействованы в теневом флоте РФ. Среди обнародованных лиц - капитаны танкеров, аффилированных с подсанкционной российской компанией "Совкомфлот", которые нарушают политику ограничения предельной цены на российскую нефть.

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