США хотят, чтобы ЮАР придерживались своей же объявленной политики неприсоединения.

Вашингтон убежден в том, что ЮАР поставляла оружие российской армии. Как пишет News24, об этом заявил посол США в ЮАР Рубен Бригети после поездки в США с делегацией должностных лиц ЮАР.

"Среди того, что мы отметили, была стоянка грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. Мы уверены, на это судно в Саймонстауне грузили оружие и боеприпасы, когда оно возвращалось в Россию", — сказал посол.

Речь идет о судне Lady R, которое плавает под российским флагом и приписано к российскому портовому города Астрахань. Бригети сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу. По его словам, он писал официальное обращение к министру оборону обороны ЮАР Танди Модизе, критикующему отношения США с африканскими странами, после инцидента.

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"Мы не считаем этот вопрос решенным, и мы хотели бы, чтобы ЮАР практиковала свою политику неприсоединения [к войне против Украины]", — сказал он.

Посол добавил, что также США высказывали представителям ЮАР опасения по поводу совместных с Китаем и Россией военных учений в конце февраля 2023 года – в годовщину вторжения россиян в Украину.

Война в Украине - позиция ЮАР

Южно-Африканская Республика (ЮАР) официально заявляет о том, что придерживается политики неприсоединения в отношении войны, развязанной Россией против Украины.

Страна публично не осуждает Россию за преступления против Украины и воздерживалась во время голосований в ООН за резолюции с призывами к россиянам вывести свои войска немедленно и без условий.

При этом ЮАР продолжала военное сотрудничество с Россией и принимала участие в совместных с Китаем учениях в Индийском океане.

Страна также ожидала визита российского диктатора на саммит БРИКС в августе 2023 года и искала пути невыполнения ордера суда в Гааге, обязывающий ее арестовать Путина.

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