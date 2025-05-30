Почему некоторые кошки мурлычут больше других: ученые узнали причину

Одомашненные кошки постоянно общаются с другими животными и людьми.

Многие люди знают, что некоторые кошки могут мурлыкать значительно больше других. Тем не менее причины оставались загадкой, пишет The Independent.

В своем исследовании ученые из Университета Киото в Японии выяснили, почему некоторые кошки мурлычут больше других. Как оказалось, это связано с их генетикой.

Согласно исследованию, кошки с геном, ассоциирующимся со смешанными породами, могут больше мурлыкать своим спутникам, чем те, кто не имеет такого гена.

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Ученые объяснили, что одомашненные кошки постоянно общаются с другими животными и людьми. Одним из способов самовыражения кошек является тихое мурлыканье, которое производится специальным механизмом в голосовых складках гортани. Мурлыкающие звуки издаются за счет расслабления мышц складок, которые требуют постоянного контроля со стороны мозга через нервы.

Всего ученые провели оценку поведения 280 стерилизованных или кастрированных кошек и котов смешанных пород, которые живут со своими хозяевами. Они собрали образцы ДНК и проанализировали ген рецептора андрогена.

Полученные результаты указали на генетическую основу мурлыканья и вокального общения у кошек. Ученые заметили, что кошки с коротким типом гена андрогенового рецептора демонстрируют большее мурлыканье, чем кошки с длинным типом гена.

Самцы кошек с геном короткого типа демонстрировали более высокую вокализацию по отношению к людям. Ученые отметили, что это указывает на связь гена с вокальной коммуникацией.

Более того, кошки с геном короткого типа проявляли более высокую агрессию по отношению к незнакомцам, подчеркнули исследователи.

Среди диких видов кошек, близкородственных домашним, бенгальская кошка и кошка-рыболов. Они обладают только геном короткого типа.

Почему кошка "бодает" головой

Ранее специалист по поведению кошек Аманда Кэмпион объяснила, почему кошки иногда "бодаются" головой. По ее словам, это хороший признак.

Такое "бодание" кошки называется "бантом" - так она здоровается или устанавливает связь с своими сородичами. Кэмпион отметила, что это признак доверия и привязанности.

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