Ставка Трампа на то, что он сможет договориться с Путиным, вероятнее всего, не сработала.

Последние заявления президента США Дональда Трампа о войне в Украине становятся все бессмысленнее. Несмотря на словесную атаку на российского диктатора Владимира Путина американский лидер пока не торопится предпринимать решительные действия, пишет CNN.

Отмечается, что Кремль не верит в то, что администрация Трампа готова ввести жесткие санкции против РФ, а также увеличить давление. В Москве его критику массированных атак российских дронов по Украине назвали "эмоциональной перегрузкой".

В издании считают, что Путин может безнаказанно ставить под сомнение решимость президента США. Более того, критика российского диктатора Трампом часто "смягчается" упреками в адрес Украины и президента Владимира Зеленского.

Видео дня

Журналисты предположили, что усиливающиеся удары России по гражданскому населению Украины выглядят как сознательная проверка Трампа. Обстрелы начались всего спустя неделю после его разговора с Путиным.

В издании подчеркнули, что Трамп самостоятельно загнал себя в ловушку, выступая против многомиллиардной помощи Украине с самого начала своего второго президентского срока, а также продвигая идею переговоров с Путиным. Теперь же санкции против РФ могут нанести удар по репутации президента США.

Самым негативным сценарием для Украины может стать выход Трампа из переговоров о завершении войны, добавили в издании. В таком случае Россия продолжит свою войну на истощение и атаки на гражданское население.

В издании уверены, что Трамп все еще может помочь Украине одержать победу в войне. Для этого нужно усилить украинскую ПВО и поставлять больше оружия.

Трамп может навредить Путину при отсутствии прогресса в переговорах

Ранее в NBC News объяснили, как президент США Дональд Трамп может навредить российскому диктатору Владимиру Путину, если в мирных переговорах не будет достигнут прогресс. Отмечается, что у американского лидера еще есть значительные рычаги влияния на РФ.

Недавно Трамп установил для Путина дедлайн в две недели для достижения прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Он также добавил завуалированные угрозы относительно потенциальных последствий для Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: