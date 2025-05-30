Фактически это решение было принято еще в августе, а сейчас его только подтвердили.

Украина не смогла договориться с кредиторами и пропустит выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с так называемыми ВВП-варрантами - долговыми обязательствами, привязанными к темпам экономического роста. Об этом сообщает Bloomberg.

2 июня Украина должна была бы уплатить кредиторам по этим обязательствам 665 миллионов долларов в связи с ростом ВВП в 2023 году. Но сегодня Министерство финансов обнародовало заявление, в котором подтвердило действие моратория на эти выплаты. Сам мораторий был введен еще в прошлом году и будет оставаться в силе до завершения реструктуризации этого долга.

"Мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга. Эта стратегия предусматривает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации, с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ", - говорится в заявлении Минфина.

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Вместе с тем отмечается, что Киев еще в прошлом году договорился с инвесторами о том, что возможный дефолт по ВВП-варрантам не будет касаться обязательств по обычным международным облигациям.

Как пишет Bloomberg, проблема ВВП-варрантов заключается в том, что они не были включены в прошлогоднее соглашение о реструктуризации долга Украины в размере 20 миллиардов долларов.

В апреле Кабмин провел переговоры с держателями варрантов и предложил им обменять их на суверенные облигации. Однако инвесторы были готовы реструктуризировать таким образом только майский платеж, требуя более 400 миллионов долларов наличными и конвертацию более 200 миллионов долларов в новые облигации. На это Кабмин не согласился.

На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch подтвердило оценку Украины как "Ограниченный дефолт", заявив, что рейтинг кредитоспособности будет оставаться в силе, пока страна "не нормализует свои отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов". Как пояснили в Fitch, ВВП-варранты станут неработающими после даты платежа.

Что это за ВВП-варранты

ВВП-варранты (GDP warrants) - это финансовые инструменты, выпущенные Украиной во время реструктуризации государственного долга в 2015 году. Они предусматривают выплаты инвесторам только при условии, если экономика страны демонстрирует достаточно высокие темпы роста. Эти варранты действуют до 2041 года и были предложены инвесторам в качестве компенсации за списание части старых долгов во время их реструктуризации.

ВВП-варранты не имеют фиксированной процентной ставки или основной суммы долга. Выплаты по ним осуществляются только тогда, когда номинальный ВВП Украины превышает $125,4 млрд, а годовой рост ВВП составляет более 3%. В таком случае инвесторы получают определенную сумму, которая рассчитывается в зависимости от темпов роста украинского ВВП.

В 2023 году ВВП Украины вырос на 5,3%, что активировало механизм выплат по ВВП-варрантам. Согласно расчетам, в 2025 году Украина должна была бы выплатить инвесторам около $660 млн. Однако Министерство финансов Украины считает, что эти варранты были созданы для экономической реальности, которая больше не существует, и что текущий рост ВВП является лишь частичным восстановлением после значительного падения экономики в 2022 году.

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