Компания "Филип Моррис Украина" рассматривает возможность начать экспорт сигарет из Украины, в частности в географически близкие страны.

Об этом заявил генеральный директор компании Максим Барабаш во время круглого стола "Актуальные вопросы экономического восстановления Украины и роли государственных и бизнес-структур в этом процессе" на Львовщине.

"Фабрика в Харькове производила 20 млрд штук сигарет, из которых половина была для экспорта. Мы производили даже для таких стран, как Япония. По потенциалу роста производства сигарет в Украине нет, потому что это достаточно устойчивый, стабильный рынок.

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Но как и до войны потенциал есть в экспорте. Мы будем смотреть, в какие страны это можно сделать. Скорее всего из-за войны восстановить Японию будет сложно, это займет более долгое время, но это не значит, что мы не смотрим на другие страны. Мы можем в первую очередь начать экспортировать в географически близкие страны", - отметил он.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения Филип Моррис была вынуждена остановить работу своей фабрики в Харькове. Это стало серьезным вызовом для компании. Компания быстро переосмыслила собственные возможности и решила открыть новое производство на Львовщине.

Филип Моррис была одной из первых международных компаний, которая инвестировала $30 млн в запуск новой фабрики, чтобы поддержать экономику Украины и обеспечить устойчивую работу своего бизнеса. Эта фабрика стала важной частью цепи поставок компании в Украине.

Новая фабрика на Львовщине открылась в мае 2024 года и имеет 5 производственных линий, вышедших на плановую мощность в этом году. Ее производственные мощности 10 млрд штук сигарет в год.