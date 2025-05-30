Модные платья на лето 2025: в них вы будете в тренде (фото)

Обратите внимание на силуэты и цвета.

Лето 2025 обещает стать настоящим сезоном женственности, легкости и выразительных силуэтов. Модные платья становятся главными героями гардероба, позволяя чувствовать себя комфортно, стильно и уверенно в любую жару. Тенденции нового сезона сосредоточены на натуральных тканях, интересных деталях и ностальгических акцентах.

Одним из самых актуальных фасонов лета 2025 становятся платья-комбинации. Они вновь возвращаются в моду, но уже с более интересной подачей — с драпировками, асимметричными бретелями и неожиданными разрезами. Такие модели легко адаптируются к разным случаям: от прогулки до вечеринки.

Платья-рубашки сохраняют позиции и становятся универсальным решением на каждый день. Их носят с ремнями, нараспашку поверх купальников или даже в сочетании с брюками. Особое внимание — длине миди и тонкому хлопку с эффектом "смятой" текстуры.

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Цветочные принты по-прежнему в тренде, но в более крупном и графичном исполнении. На пике — яркие оттенки жёлтого, фуксии и лавандового. Не теряют актуальности и пастельные тона, особенно мятный и персиковый.

Также летом 2025 в моду возвращаются платья с объемными рукавами и корсетными лифами, отсылающие к эстетике романтизма. Это идеальный вариант для особых случаев или свиданий, когда хочется добавить образу немного драмы и элегантности.

Наконец, важно помнить: самое модное платье — это то, в котором вам комфортно. Сочетайте тренды с индивидуальностью, и лето 2025 станет действительно стильным.

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