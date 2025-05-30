Эксперт также добавил, что 65% россиян хотят остановить войну.

Глава РФ Владимир Путин не хочет переговоров и прекращения огня, потому что готовит наступление летом - он планирует добраться до правого берега Днепра. Об этом в Одессе, во время выступления на Черноморском форуме по безопасности, заявил политолог Вадим Денисенко.

"На самом деле, Путин не хочет переговоров сейчас. Он не хочет никакого мира, никакого прекращения огня. По моему мнению, есть три причины, по которым он не хочет, и не нуждается в этом. Во-первых, это может быть связано с его психической болезнью. Имею в виду наступление этим летом. Он считает, что после наступления летом он сможет сделать прорыв на фронте, он может добраться до правого берега Днепра", - сказал политолог.

Специалист добавил, что лично считает это невозможным, но это есть в "больном воображении" Путина.

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"Он имеет эту психическую болезнь, которая называется "наступление летом", - отметил Денисенко.

Вторая причина, по мнению эксперта, - внутренние проблемы РФ. В частности, согласно социологическому исследованию, которое проводили в России, российское общество разделено на две большие части. Первая - около 65% россиян, которые хотят остановить эту войну.

"Однако есть 25%, которых мы называем "ура-патриотами" - они хотят продолжения войны до момента уничтожения Украины. Это граждане РФ, которые поддерживают Путина. Он и его команда считают, если они сейчас прекратят войну, то определенная часть этих 25% станут его оппозицией", - считает Денисенко.

Есть третья причина - национализация, которая в прошлом году проведена в РФ на миллиарды долларов. По словам Денисенко, главными бенефициарами являются шесть семей, которые понимают, что при условиях прекращения войны, будет прекращена национализация в РФ.

"В любом случае нашим ответом Путину является украинская армия", - подчеркнул Денисенко.

Также нужно дать отпор российскому диктатору дипломатическим способом, считает эксперт.

Денисенко добавил, что кремлевский диктатор проводит аналогию - события 2025 года и 1943-го, когда во время Второй мировой войны состоялась Курская битва, ставшая отправной точкой для наступления советской армии.

Политолог сказал, что считает победу РФ невозможной, но Путин в это верит и "болеет" этим наступлением.

"Если Путин поймет, что ему дадут отпор, он остановится", - констатировал эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в DeepState рассказали, что сейчас происходит на Сумщине. По словам аналитиков, российские оккупанты нацелились на Хотень и Юнаковку. Кроме того, под вопросом остается ситуация в населенных пунктах - Водолаги, Владимировка и Константиновка.

"Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону и самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке [...] Неутешительные перспективы. Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении сел", - отметили в DeepState.

В то же время политический советник Александр Харебин считает, что летом россиян ждет то же, что было у Сил Обороны Украины в 2023 году. Он отметил, что такое наступление РФ отмечает неудачи, что может повлечь ситуацию бунта.

"К сожалению для нас в 2023, и к счастью для нас сейчас - летняя кампания для россиян завершится тем же. Это мясные штурмы. Это ситуация, когда россияне проиграют", - заверил эксперт.

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