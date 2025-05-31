Зеленский и Эрдоган обсудили возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что после завершения переговоров между украинской и российской делегациями следующим шагом на пути к миру должна стать встреча на уровне глав государств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Турецкой Республики.

Согласно заявлению Анкары, в ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что возможное обсуждение прекращения огня во время второго раунда переговоров, запланированного в Стамбуле, может стать важным этапом в продвижении мирного процесса.

При этом турецкий президент выразил уверенность, что участие делегаций обеих сторон в переговорах в расширенном формате играет важную роль в поддержании положительной динамики.

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"Эрдоган убежден, что после завершения переговоров на уровне делегаций должен последовать этап прямого диалога между лидерами стран - и этот шаг необходимо предпринять без особых промедлений", - пишет пресс-служба.

В свою очередь Зеленский тоже сообщил о разговоре с Эрдоганом.

"Говорили о первой встрече в Стамбуле. Обмен пленными - это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения в мир. Надо остановить убийства людей", - написал он.

По его словами, лидеры обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и при каких условиях Украина готова принять в ней участие. Зеленский добавил:

"Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждалась возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов".

Встреча в Стамбуле

Россия предлагает провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Отправить туда Москва планирует ту делегацию, которая участвовала в предыдущей встрече, состоявшейся 16 мая.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нежелание российской стороны проявить гибкость в переговорном процессе по завершению войны, которую РФ ведет против Украины, может поставить ее в "невыгодное положение" в глазах международного сообщества, в частности - США.

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