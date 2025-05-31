Транспортировка российской нефти законна в соответствии с западными санкциями, если цена не превышает 60 долларов за баррель.

В начале этого года западная энергетическая отрасль начала размышлять, как она может осторожно вернуться в Россию, если в Украине наступит мир. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что в последние месяцы группа греческих судоходных магнатов отправила в российские порты целый поток судов, вернувшись в строй в качестве основных дистрибьюторов московской нефти в мире.

Возвращение к прибыльному бизнесу последовало за падением цен на нефть в этом году. Транспортировка российской нефти законна в соответствии с западными санкциями, если цена не превышает 60 долларов за баррель.

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"Действия Греции также отражают признаки сближения между США и Москвой вскоре после возвращения президента США Дональда Трампа к власти. Однако недавняя его критика в адрес президента РФ Владимира Путина, включая предупреждение о новых санкциях, показывает, почему многие другие западные компании с осторожностью подходят к восстановлению своего бизнеса в России", - сказано в статье.

Важно, что греческие судоходные компании совместно контролируют крупнейший в мире флот танкеров, что дает им мощное влияние на нефтяной рынок и доступ в Вашингтон.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, недавние встречи с представителями администрации Трампа укрепили уверенность некоторых руководителей греческих судоходных компаний в том, что они не станут мишенью за перевозку российского экспорта. Мишель Бокманн, морской аналитик из Лондон, сказала:

"Все чувствуют, что можно безопасно возвращаться Настроение такое: Иран - нет, Россия - да".

Представитель Госдепартамента заявил, что США хотят дать шанс дипломатии и "есть ряд мер", которые могут быть приняты, если Трамп "решит, что Путин не заинтересован в переговорах".

По данным компании Vortexa, которая отслеживает движение судов, в апреле греческие суда перевезли 26% российской нефти из портов Балтийского и Черного морей, а в марте - 30%, что более чем вдвое превышает их долю рынка в 2024 году.

При этом большинство других европейских и американских танкерных компаний избегают перевозок российской нефти. Они видят риски в работе в стране, которая находится в состоянии войны с союзником западных правительств и экономика которой подвергается целому ряду санкций.

Судовладельцы могут требовать более высокие ставки за фрахт своих судов для перевозки российской нефти, чем за обычные рейсы. Эта надбавка частично отражает юридические и нормативные издержки работы в России. Кроме того, конкуренция в этом сегменте меньше, поскольку многие западные танкерные компании считают Россию запретной зоной.

Цены на нефть

Цены на нефть снова выросли примерно на 1 доллар за баррель в четверг после того, как американский суд заблокировал большинство повышенных пошлин президента Дональда Трампа, и на фоне потенциальных санкций США, которые могут ограничить поставки российской нефти на рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,12 доллара, до 66,02 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,14 доллара, до 62,98 доллара за баррель.

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