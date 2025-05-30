Линдси Грэм не верит, что следующие переговоры в Стамбуле принесут положительные результаты.

Сенат США (Верхняя палата Конгресса) уже со следующей недели может начать рассмотрение законопроекта о введении разрушительных санкций против России и стран, которые покупают российскую нефть. Это реакция на нежелание Кремля прекращать войну. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий анонс на брифинге в Киеве сделали американские сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

По мнению Грэма, это лето надо считать сезоном "ответственности за мир".

В то же время, по его словам, 2 июня, в понедельник, возможно состоятся переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле, но никто не знает повестки дня.

Видео дня

"Но я не верю, что Россия заинтересована в мире. Пока мы говорим, они накапливают их войска вдоль границы Украины для контрнаступления летом или осенью. Когда они говорят о мире, они затягивают переговоры", - отметил Грэм.

По его убеждению, если обращать внимание, что происходит на фронте, становится понятным, что президент РФ Владимир Путин пытается подготовить снова военное наступление.

Грэм не считает Путина заинтересованным партнером, когда украинцы делают все безоговорочно ради мира.

По его убеждению, россияне "не хотят мира, а хотят больше войны". "Они предполагают, что Запад устанет от этого, отступит и уступит. Это большая ошибка", - подчеркнул Грэм.

В этой связи, республиканец отметил, что 82 сенатора из 100 выступили соавторами законодательного проекта, который создаст основу для введения разрушительных санкций не только против России, но и против тех стран, которые покупают российскую нефть и газ, уран и другие ископаемые.

По его словам, 70% всей российской нефти покупают Китай и Индия.

По этой причине, после Киева Грэм отправится во Францию и Германию, чтобы "настойчиво призвать наших европейских союзников снизить верхний ценовой предел [на российскую нефть], чтобы усложнить жизнь российской экономике, которая зависит от продажи полезных ископаемых".

Также сенатор будет призывать ОПЕК увеличить выработку нефти и снизить цену на нефть.

Как считает сенатор, если это будет сделано, в частности, со стороны Европы, тогда военная машина России пострадает.

"Когда Европа будет двигаться по этому пути, и также учтет санкции в отношении Китая, Сенат будет действовать", - подчеркнул Грэм.

Он собирается проинформировать лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна о разговорах в Европе, также в Сенате состоится брифинг украинцев на следующей неделе, и "мы будем продвигать эту идею".

Как отметил Грэм, Украина не проигрывает в войне, потому что подобную пропаганду распространяет Россия.

"Поэтому, я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать санкционный закон. Члены Палаты представителей уже готовы двигаться и вы увидите действия от Конгресса", - подчеркнул Грэм.

Он напомнил, что по словам президента Дональда Трампа, следующие две недели будут определяющими.

Вместе с тем Грэм выразил сомнение, что следующая встреча в Стамбуле покажет заинтересованность россиян в установлении мира.

"Поэтому, когда этот двухнедельный период завершится, я думаю, что всем будет достаточно понятно, что Россия снова играет за счет мира, не только Соединенных Штатов, и мы собираемся изменить эту игру для России. Игра, в которую играет Путин, вскоре будет изменена. По нему будет нанесен удар, и сильный удар со стороны Соединенных Штатов, когда дойдет до санкций", - сказал Грэм.

Также он прогнозирует, что санкции повлияют на Китай.

"Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, которая подпитывает российскую военную машину, будут введены тарифы на уровне 500% на все ваши продукты, которые поступают в США. Поэтому, игра будет изменена. Достаточно разговоров", - подчеркнул Грэм.

При этом, как отметил Грэм, в понедельник, встреча между Украиной и РФ в Стамбуле станет еще одним примером фарса и бессодержательных переговоров из-за российской позиции.

"Вы знаете, президент Трамп сказал, что Украина не имеет хороших козырей (карт)... Россия значительно больше и имеет много людей. Я понимаю это. Но мир имеет много козырей против России. И одна из этих карт, которая у нас есть, вскоре будет сыграна в Сенате США", - убежден Грэм.

По его словам, если Россия сядет за стол переговоров, согласится на прекращение огня, и искренне будет стремиться к миру, то не будет оснований для санкций.

Впрочем, сенатор не верит, что Россия согласится на мир. Поэтому, санкции от Сената и Конгресса станут "первой картой", сыгранной летом против РФ и третьих стран.

Как сказал Грэм, вместе с тем, второстепенные санкции - это "туз" и "карта Трампа", которые еще не применялись, но могут быть использованы. Эти санкции предусматривают меры против стран, которые помогают российской военной машине.

В США недовольны действиями Путина

Как сообщал УНИАН, недавно в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки намекнули, что президент может начать принимать меры против Российской Федерации. Там говорят, что президент США воспринимает некоторые вещи иначе.

По данным Bloomberg, санкции ЕС не пугают Путина, поэтому - слово за Конгрессом США.

Вас также могут заинтересовать новости: