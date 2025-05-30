'КИЕВГУМА' в разы увеличила инвестиции в энергонезависимость и 'зеленые' технологии

Компания "КИЕВГУМА", которая отметила 95-летие, заявила о значительном увеличении инвестиций в дополнительные производственные мощности, переоснащение, энергетическую независимость и "зеленые" технологии. По словам генерального директора предприятия Андрея Острогруда в интервью NV.Бизнес, в 2023 году компания инвестировала более 500 тысяч долларов, в прошлом году сумма капиталовложений достигла более 1 млн долларов, а в 2025 году инвестиции уже составляют почти 2 млн долларов.

"Я уверен, что украинский бизнес также может быть примером даже для развитых стран мира", - отметил Острогруд.

По его словам, в 2025 году компания будет ориентироваться на еще более агрессивную экспансию на европейские рынки и сотрудничество с международными партнерами в области "зеленой" экономики.

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Для усиления собственных возможностей "КИЕВГУМА" занимается запуском газогенераторной установки для полной энергонезависимости и увеличения энергоэффективности. Запущено в работу несколько единиц нового технологического оборудования, а также вскоре получит почти десяток единиц современного оборудования.

Кроме наращивания темпов инвестирования в производство и "зеленые" технологии, "КИЕВГУМА" увеличивает отчисления в государственный бюджет - если в 2023 году предприятие уплатило 16,7 млн грн налога на прибыль, то уже в 2024-м - 83,7 млн грн, а только за первый квартал 2025 года - 20,9 млн грн.

В продуктовом портфеле "КИЕВГУМА" более 4 тысяч наименований (часть в стране производит исключительно это предприятие) - от хозяйственных товаров до комплектации "под ключ" промышленных предприятий "Нафтогаз", "Укртрансгаз", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укрзализныця" и "Укроборонпром". Продукция компании поставляется в более 30 стран ЕС и Средней Азии.

Напомним, в апреле компания "КИЕВГУМА" успешно прошла сертификацию системы управления качеством по стандарту ISO 9001, что подтверждает высокие стандарты качества и эффективности. Аудит проводился уполномоченным европейским органом "Bureau Veritas Certification Holding SAS", который имеет более 200 лет опыта в области сертификации.