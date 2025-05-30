Лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги.

Согласно Меморандуму украинских банков, с 1 июня лимиты на карточные переводы и переводы через реквизиты IBAN уменьшатся со 150 тыс грн до 100 тыс грн в месяц.

"С 1 июня 2025 года в соответствии с Меморандумом украинских банков об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предельные лимиты на р2р переводы с карточных счетов граждан и переводы через реквизиты IBAN составят 100 тыс грн в месяц", - напомнили в пресс-службе "ПриватБанка".

Такие ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как в пределах Украины, так и за ее пределы. В то же время эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах.

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Отмечается, что, по данным статистики "ПриватБанка", ограничения по сумме карточных переводов в 100 тыс. грн влияют на операции не более чем 1,5% от общего количества клиентов банка. Часть клиентов, на которых могут повлиять эти ограничения, уже имеют повышенные лимиты благодаря поданным заявкам или индивидуальным решением банка, в частности на основе подтвержденных доходов.

"Лимиты не будут распространяться на переводы между счетами одного клиента в одном банке или на переводы клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита (зарплата, пенсии, социальные выплаты, подтвержденные другие доходы) или волонтеров", - отметили в финучреждении.

Переводы с карты на карту - последние новости

В декабре 2024 года четыре крупнейших украинских банка - "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" и "Универсал банк" (monobank) - подписали меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг.

Он, в частности, предусматривал введение лимитов на банковские переводы с неподтвержденными доходами: с 1 февраля 2025 года -150 000 грн в месяц, с 1 июня 2025 года -100 000 грн в месяц. При наличии более высоких подтвержденных доходов клиентам будет разрешено осуществлять переводы на сумму этих доходов.

При этом для клиентов, определенных банками как высокорисковые, установлено ограничение в 50 000 гривен в месяц.

Позже в декабре к меморандуму об ограничении карточных переводов, который был подписан четырьмя крупнейшими украинскими банками, присоединились еще 25 финансовых учреждений - 23 банка и две финансовые компании. Таким образом, подписантами меморандума являются 27 украинских банков из 60 действующих.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отмечал, что лишь в 3-5% случаев граждане жалуются на проблемы, связанные с карточными лимитами. В большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать - если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

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