По словам Трампа, две недели назад Китай оказался в серьезной экономической опасности из-за высоких пошлин со стороны США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай нарушил так называемое "тарифное перемирие", согласно которому были временно снижены пошлины на товары обеих стран. По его словам, Пекин сильно пострадал от его торговой войны.

"Китай, как это не удивительно для некоторых, полностью нарушил свое соглашение с США. Вот вам и "мистер хороший парень"", - написал Трамп на своей странице в соцсети X.

Трамп заявил, что две недели назад Китай оказался в серьезной экономической опасности из-за высоких пошлин со стороны США. Он добавил, что из-за этого торговля между Пекином и Вашингтоном была практически невозможной.

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"Многие фабрики закрылись, и начались, мягко говоря, "гражданские беспорядки". Я видел, что происходит, и мне это не нравилось - ни им, ни нам. Я быстро заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от того, что, как мне казалось, будет очень плохой ситуацией, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этой сделке все быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к привычной работе. Все были счастливы!", - подчеркнул президент США.

Торговая война Трампа - другие новости

Ранее Федеральный апелляционный суд временно возобновил действие масштабных пошлин президента США Дональда Трампа. За день до этого торговый суд США постановил, что американский лидер превысил свои полномочия.

Кроме того, в The New York Times писали, что экономика Китая испытывает трудности, когда Пекину нужно вести торговые переговоры с Вашингтоном. Отмечается, что китайский рынок труда в таких условиях страдает больше всего.

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