В частности местные фермеры обеспокоены таким повышением температуры.

На этой неделе юг и центр Испании, Португалию и юг Франции охватила рекордная жара, а в некоторых районах температура воздуха вообще поднялась до 35-39 градусов по Цельсию. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что такая жаркая погода будет продолжаться и на следующей неделе, ведь над большей частью Европы установится высокое давление. По словам синоптиков, в пятницу и на выходные температура в Мадриде достигнет 37 °C, а в Севилье превысит 40 °C. В Париже температура воздуха ожидается более 30 °C.

"Высокие температуры на фоне худшей засухи за последние десятилетия вызвали беспокойство среди фермеров в некоторых районах Северной Европы, поскольку необычно сухая погода этой весной задержала посевную пшеницы и кукурузы. Европа - не единственный регион, который рано ощутил на себе лето. После нескольких дней пасмурной погоды, которая была холоднее нормы, в Канаду вернулась рекордная жара", - отметили в The Guardian.

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В то же время специалисты прогнозируют очередной активный сезон ураганов в Атлантике. Как сообщили в Национальной администрации океанических и атмосферных исследований, период с июня по ноябрь будет активнее, чем обычно. В частности ожидается от 6 до 10 ураганов, из которых 5 могут быть очень сильными.

"Температура поверхности моря выше нормы в большей части тропической Атлантики и, как ожидается, останется такой в течение ближайших месяцев. Кроме того, прогнозные модели на лето предусматривают слабые нейтральные условия южной осцилляции Ла-Нинья или Эль-Ниньо. Это, вероятно, будет способствовать развитию тропических штормов", - добавили в материале.

Однако начало сезона должно быть спокойным, а модели прогнозирования свидетельствуют о низком риске развития штормов в течение следующих 10 дней. Однако есть признаки того, что активность природных явлений может усилиться с середины июня.

Погода в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в Швейцарии обвал ледника похоронил целый поселок. Оползень накрыл около 90% территории села толщей изо льда, камней и грязи. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Отмечается, что благодаря предупреждениям, около 300 жителей поселка вывезли еще 19 мая. Однако одного человека все же считают пропавшим без вести, его продолжают искать.

Также сообщалось, что Канаду охватили масштабные лесные пожары, в результате чего власти объявили чрезвычайное положение и обратились за военной помощью. Как отметили местные чиновники, в целом 17 тысяч человек должны покинуть свои дома.

По состоянию на 29 мая в провинции Манитоба было зафиксировано более 100 лесных пожаров. Официальные лица отметили, что по состоянию на 29 мая активными являются 22 пожара, а жаркие и сухие условия способствуют их быстрому распространению.

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