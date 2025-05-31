Исследование было начато в 2017 году.

Ученые выяснили, что челюсть динозавра может помочь в исследовании рака. В частности во время исследования, которое длилось почти 10 лет, ученые из Англии использовали передовые методы, чтобы выявить структуры, похожие на эритроциты, сохраненные в окаменелости животного. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Biology.

Отмечается, что окаменелость принадлежит Telmatosaurus transsylvanicus - травоядному "болотному ящеру" с клювом утки, который обитал по территории современной Румынии около 66-70 млн лет назад.

Такие находки увеличивают шансы того, что древние опухоли могут помочь разгадать молекулярное происхождение рака и, вероятно, стать основным фактором для будущих методов лечения.

Видео дня

"Идея исследования появилась в 2016 году, когда профессор Джастин Стеббинг, онколог из ARU (Государственный университет в Кембридже), прочитал об окаменелости динозавра с опухолью в челюсти. Эта опухоль, известная как амелобластома, является доброкачественным новообразованием, которое также встречается у людей, что вызвало интерес к молекулярным сходствам между древними и современными видами рака", - подчеркнули в Interesting Engineering.

Уже к 2017 году команда исследователей получила окаменелость и начала детальный анализ.

"Мы привезли ее и, по сути, просверлили очень-очень-очень тонким сверлом", - рассказала соавтор исследования доктор Бианкастелла Сересер из Имперского колледжа.

Благодаря высокоразрешающей сканирующей электронной микроскопии команда обнаружила структуры, которые были похожи на эритроциты в окаменелой кости.

"До недавнего времени окаменелости были полезны преимущественно для исследования твердых структур, таких как ракушки и кости. Но если мы пытаемся исследовать строительные блоки жизни или рака, то теперь мы знаем, что можем видеть и мягкие ткани. Мы могли видеть саму ткань рака", - объяснил Стеббинг.

Во время обнаружения сохранившихся белков и биомаркеров, ученые определили, что могут получить представление о болезнях, которыми болели доисторические существа, среди которых и рак, что потенциально может иметь влияние на будущие способы лечения людей.

"Белки, особенно те, что содержатся в кальцинированных тканях, таких как кости, являются более стабильными, чем ДНК, и менее подвержены деградации и загрязнению. Это делает их идеальными кандидатами для изучения древних болезней, включая рак, в палеонтологических образцах", - добавил профессор Стеббинг.

Несмотря на то, что люди думают, что восстановление ДНК динозавров может вернуть существ к жизни, Стеббинг подчеркнул:

"Парк Юрского периода (речь идет о фильме - УНИАН) ложный... мы не можем получить ДНК из этого, потому что она разрушена временем и выветриванием. Но мы обнаружили, что на самом деле нашли белки в мягких тканях, которые могут выжить со временем".

Исследователи считают, что изучение рака в таких древних организмах может "помочь нам понять роль окружающей среды в развитии рака" и, в конце концов, способствовать разработке лучших методов лечения для людей.

В то же время ученые подчеркнули важность сохранения окаменелостей и призвали "координировать долгосрочные усилия по сохранению окаменелостей, чтобы обеспечить будущим исследователям доступ к образцам, пригодным для передовых молекулярных исследований".

Другие интересные материалы о динозаврах

Ранее исследователи выяснили, что "Река смерти" убила десять тысяч динозавров за один день. Так было названо древнее русло реки в Канаде после того, как на этом месте нашли более десяти тысяч костей динозавров.

По словам ученых, каждая кость, которая была найдена на этом месте, принадлежит виду под названием пахиринозавр, который является более мелким и древним родственником трицератопса, имеющего характерный шейный воротник своего родственника, однако большую костную массу на носу вместо рога.

Отмечается, что пахиринозавр достигал 6 метров в длину и мог весить более двух тонн во взрослом состоянии. Однако образцы, найденные в "Реке смерти", имеют разный возраст, среди которых были и детеныши.

Также сообщалось, что ученые открыли новый вид одних из самых ранних хищных динозавров. Оказалось, что останки принадлежали виду Maleriraptor kuttyi, который был маленьким и проворным хищником, а также жил на Земле примерно 220 миллионов лет назад в норийскую эпоху триасового периода.

Ученые отметили, что Maleriraptor kuttyi достигал в высоту чуть более одного метра и около двух метров в длину. Он был занесен в род Herrerasauria, представляющий одних из самых ранних известных хищных динозавров.

Вас также могут заинтересовать новости: