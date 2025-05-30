С заботой о себе: 12 вещей, за которые уверенные женщины не извиняются

Несмотря на рост разговоров о равенстве, многие женщины до сих пор автоматически говорят "извини" - даже когда поднимают руку на совещании или выражают собственное мнение. Психолог Бриттани Макгихан объясняет: это следствие социализации, которая с детства учит девушек быть "приятными" и уступчивыми, пишет Parade.
Но чрезмерные извинения вредят, предупреждают психологи. Они подрывают уверенность, стирают границы и ослабляют авторитет.
Вот 12 вещей, за которые не извиняются уверенные женщины, по мнению психологов:
- собственные эмоции;
- достижения;
- проявление силы или лидерства;
- занятое пространство и свое присутствие;
- другое мнение;
- вещи вне контроля (вроде опозданий из-за пробок);
- забота о себе;
- медленный ответ;
- слово "нет";
- ошибки прошлого;
- свои потребности;
- свое тело.
Впрочем, извинения тоже имеют ценность - когда вы действительно нанесли вред или нарушили границу. Уверенные женщины знают, когда извиниться - и когда этого не нужно.
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