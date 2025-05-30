С заботой о себе: 12 вещей, за которые уверенные женщины не извиняются

Несмотря на рост разговоров о равенстве, многие женщины до сих пор автоматически говорят "извини" - даже когда поднимают руку на совещании или выражают собственное мнение. Психолог Бриттани Макгихан объясняет: это следствие социализации, которая с детства учит девушек быть "приятными" и уступчивыми, пишет Parade.

Но чрезмерные извинения вредят, предупреждают психологи. Они подрывают уверенность, стирают границы и ослабляют авторитет.

Вот 12 вещей, за которые не извиняются уверенные женщины, по мнению психологов:

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  • собственные эмоции;
  • достижения;
  • проявление силы или лидерства;
  • занятое пространство и свое присутствие;
  • другое мнение;
  • вещи вне контроля (вроде опозданий из-за пробок);
  • забота о себе;
  • медленный ответ;
  • слово "нет";
  • ошибки прошлого;
  • свои потребности;
  • свое тело.

Впрочем, извинения тоже имеют ценность - когда вы действительно нанесли вред или нарушили границу. Уверенные женщины знают, когда извиниться - и когда этого не нужно.

Напомним, что многие люди часто представляют выгорание как нечто, вызванное долгими часами работы, постоянными дедлайнами и тому подобное. И хотя это часто бывает правдой, стресс не всегда является причиной такого состояния. Психолог назвал три привычки, которые незаметно крадут вашу энергию и ведут к выгоранию.

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