С заботой о себе: 12 вещей, за которые уверенные женщины не извиняются

Психологи говорят, что уверенность - это черта, которая учит автоматически фильтровать, какие вещи не требуют наших извинений.

Несмотря на рост разговоров о равенстве, многие женщины до сих пор автоматически говорят "извини" - даже когда поднимают руку на совещании или выражают собственное мнение. Психолог Бриттани Макгихан объясняет: это следствие социализации, которая с детства учит девушек быть "приятными" и уступчивыми, пишет Parade.

Но чрезмерные извинения вредят, предупреждают психологи. Они подрывают уверенность, стирают границы и ослабляют авторитет.

Вот 12 вещей, за которые не извиняются уверенные женщины, по мнению психологов:

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собственные эмоции;

достижения;

проявление силы или лидерства;

занятое пространство и свое присутствие;

другое мнение;

вещи вне контроля (вроде опозданий из-за пробок);

забота о себе;

медленный ответ;

слово "нет";

ошибки прошлого;

свои потребности;

свое тело.

Впрочем, извинения тоже имеют ценность - когда вы действительно нанесли вред или нарушили границу. Уверенные женщины знают, когда извиниться - и когда этого не нужно.

Напомним, что многие люди часто представляют выгорание как нечто, вызванное долгими часами работы, постоянными дедлайнами и тому подобное. И хотя это часто бывает правдой, стресс не всегда является причиной такого состояния. Психолог назвал три привычки, которые незаметно крадут вашу энергию и ведут к выгоранию.

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