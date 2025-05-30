Супруги Зеленские купили еще ряд книг во время фестиваля.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди посетили Книжный Арсенал, который проходит в Киеве с 29 мая по 1 июня. Во время визита супруги приобрели книгу "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" издательства Анетты Антоненко, автор - Альдо Андреа Касси. Об этом сообщает "Суспільне Культура".

Во время покупки продавец сказал Зеленскому: "Чтобы вы дописали ее на украинском".

В книге говорится о тирании и тираноборстве от античности до 2021 года. В последнем разделе автор написал о Путине, Си Цзиньпине, Эрдогане, Орбане, Ким Чен Ыне.

В целом во время своего визита Зеленские осмотрели ряд стендов издательств и купили книги, которые потом передадут военным на фронт.

В то же время в издательстве Vivat Владимир и Елена Зеленские выбрали:

"Мастер корабля" Юрия Яновского;

"Любимый Эдвард" Энн Наполитано;

"Оружие судного дня" Юрия Щербака;

артбук "SKOVORODANCE. Круг счастливых людей".

Также представители издательства "Абабагаламага" подарили супругам "Лирику Мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой. Кроме того, в издательстве "Білка" президент и первая леди купили "Шептуху" Тамары Горихи Зерня.

Книжный Арсенал в Киеве - что известно

Как писал УНИАН, в Киеве 29 мая стартовал "Книжный Арсенал". Во время мероприятия посетители могут приобрести новые книги от украинских издателей и пообщаться с литераторами. Также на фестивале можно встретить много литературы на военную тематику, авторами которых являются и участники боевых действий.

По словам корреспондента УНИАН, в этом году билеты на событие стоят 200 грн на один день и 500 грн на все дни фестиваля. Кроме того, за 500 грн можно купить семейный билет, который рассчитан на разовый вход для двух взрослых и двух детей в возрасте от 12 лет.

Отмечается, что впервые Международный фестиваль "Книжный Арсенал" прошел в 2011 году в музейном комплексе "Мистецький арсенал" на улице Лаврской.

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