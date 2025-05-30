Трамп в последние дни обсуждал с помощниками возможность введение новых санкций против России.

Уже 2 июня в Стамбуле может состояться новый раунд переговоров об урегулировании войны между Украиной и РФ. Тем не менее на эту встречу не прибудет американская делегация, пишет The Atlantic со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа.

В издании отметили, что американский лидер в последние дни обсуждал с помощниками возможность введение новых санкций против России, но хочет дождаться результатов второго раунда переговоров в Стамбуле. Более того, он не хочет отправлять свою делегацию, но желает следить за прогрессом.

"Президент раздражен отсутствием прогресса, но он также и хочет соглашения. Он пытается найти лучшее решение, но поверьте, он может привести в действие свою угрозу о выходе из мирного процесса", - рассказал журналистам один из советников Трампа.

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В издании добавили, что всего в Белом доме рассматривают 2 варианта развития событий в случае провала переговоров. Первый вариант предусматривает усиление санкционного давления на РФ, а второй - выход США из диалога по мирному урегулированию войны.

Переговоры между Украиной и РФ - важные новости

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве заявил, что Киев заинтересован в новом раунде переговоров с делегацией РФ, которые могут состояться в Стамбуле 2 июня. Он отметил, что Украина хочет завершить войну уже в этом году.

Кроме того, пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, кого Москва отправит на возможные переговоры с Украиной 2 июня. Она также заявила, что в позиции Украины относительно продолжения переговоров с РФ якобы "нет четкости".

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