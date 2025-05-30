'Украинская команда' передала внедорожник бойцам 112 бригады ТрО на Запорожье: 'Побеждает тот, кто быстрее'

Волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Автомобиль получили бойцы 112 бригады, которые защищают Запорожское направление. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Передали очередной внедорожник 11 отдельному батальону специального назначения 112 бригады ТрО города Киева. В первые месяцы полномасштабного вторжения эти ребята освобождали от орков Херсонщину и Николаевщину. А сейчас бьют врага на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный подчеркнул, что автомобиль нужен бойцам для лучшего выполнения боевых задач.

"На этой войне побеждает тот, кто быстрее. Поэтому колеса на передовой – не роскошь, а шанс. Уверен: этот автомобиль поможет бойцам лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизни", - сказал Палатный.

Раньше сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт более 80 единиц автомобильной техники. А также 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и др. В общей сложности - 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.