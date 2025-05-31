Ожидается, что новым главкомом НАТО в Европе станет генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич.

Президент США Дональд Трамп сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что следующего командующего силами НАТО в Европе вновь назначат из американских военных, пишет Reuters.

Отмечается, что это решение призвано успокоить европейских союзников и часть республиканцев, обеспокоенных возможным ослаблением американского присутствия на континенте.

Тем не менее, говорят чиновники, предупреждения Белого дома о том, что администрации Трампа необходимо переключить внимание на Азию и внутреннюю безопасность, искренни.

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В то же время, по данным агентства, в администрации Трампа действительно обсуждают возможное сокращение войск в Европе (сейчас их около 80 тыс.) - в пользу усиления обороны на Тихоокеанском направлении и внутри страны.

Сейчас пост главнокомандующего ОВС НАТО в Европе занимает Кристофер Каволли. Американские чиновники называют следующим ожидаемым кандидатом генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Алексуса Гринкевича, который занимает должность директора по операциям в Объединенном штабе вооруженных сил США. Пост главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, как отмечает Reuters, занимался американскими генералами с момента его создания после Второй мировой войны.

Сокращение количества войск США в Европе

В марте сообщалось, что Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокации в Восточную Европу.

Отмечалось, что американский лидер обдумывает возможность вывода около 35 000 действующих военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой.

Позже посол США в НАТО Мэтью Уитакер говорит, что Вашингтон начнет переговоры о сокращении присутствия войск в Европе до конца года. По его словам, еще "ничего не определено".

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