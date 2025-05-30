Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру предоставления отсрочки на период действия особого положения в Украине педагогическим (научно-педагогическим) работникам в учреждениях образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram.
Он отмечает, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период научным и научно-педагогическим работникам учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогическим работникам учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.
Отмечается, что в случае продления срока проведения мобилизации, для продления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, эти военнообязанные не ранее чем за 1 неделю до завершения предыдущего установленного указом президента Украины срока проведения мобилизации, подают в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки справку о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда.
Отсрочка для учителей - что известно
Как сообщал УНИАН, украинские учителя могут получить отсрочку от мобилизации. При этом должны быть выполнены следующие требования: работа в учебном заведении должна быть основной, а не выполняться по совместительству, а занятость должна быть не менее 0,75 ставки.
Если эти условия не выполняются, то отсрочка не применяется. Например, учитель, который работает на полставки, не сможет получить отсрочку из-за педагогической деятельности, если, конечно, он не имеет других оснований для этого.
Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мужчины-учителя, которые являются военнообязанными, не будут подлежать мобилизации, как и в предыдущие годы. По его словам, это контролируется правительством, поэтому все будет хорошо.
По его словам, если говорить о летних каникулах, то на этот период отсрочка сохраняется, поэтому таких учителей не будут мобилизовать.