Речь идет об отсрочке на год для педагогов, работающих на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру предоставления отсрочки на период действия особого положения в Украине педагогическим (научно-педагогическим) работникам в учреждениях образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram.

Он отмечает, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период научным и научно-педагогическим работникам учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогическим работникам учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

Отмечается, что в случае продления срока проведения мобилизации, для продления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, эти военнообязанные не ранее чем за 1 неделю до завершения предыдущего установленного указом президента Украины срока проведения мобилизации, подают в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки справку о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда.

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Отсрочка для учителей - что известно

Как сообщал УНИАН, украинские учителя могут получить отсрочку от мобилизации. При этом должны быть выполнены следующие требования: работа в учебном заведении должна быть основной, а не выполняться по совместительству, а занятость должна быть не менее 0,75 ставки.

Если эти условия не выполняются, то отсрочка не применяется. Например, учитель, который работает на полставки, не сможет получить отсрочку из-за педагогической деятельности, если, конечно, он не имеет других оснований для этого.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мужчины-учителя, которые являются военнообязанными, не будут подлежать мобилизации, как и в предыдущие годы. По его словам, это контролируется правительством, поэтому все будет хорошо.

По его словам, если говорить о летних каникулах, то на этот период отсрочка сохраняется, поэтому таких учителей не будут мобилизовать.

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