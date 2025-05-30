При этом он отказался говорить, считает ли Путина плохим человеком.

Президент США Дональд Трамп пожаловался журналистам, что ему приходится иметь дело с "очень упрямым" президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление он сделал во время общения с прессой в Белом доме.

Так, один из журналистов пытался выяснить, как Трамп сейчас относится к "очень упрямому Владимиру Путину". Президент США, не дослушав вопрос, перебил журналиста, чтобы сделать ремарку:

"И Зеленский. Зеленский очень упрямый тоже".

В конце концов журналисту таки удалось задать свой вопрос о том, считает ли Трамп Путина хорошим или плохим человеком.

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"Я очень хорошо его знаю. И я многое с ним пережил", - сказал в ответ президент США, напомнив, что при первой каденции его якобы безосновательно обвиняли в связях с Кремлем.

Высказывания Трампа о Зеленском

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно негативно высказывался в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Так, еще во время предвыборной борьбы за кресло презилента США Трамп неоднократно называл Зеленского "лучшим продавцом в истории", имея в виду объемы финансовой и военной помощи, которые Украина получила от США при администрации Байдена. Он утверждал, что каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он получает миллиарды долларов помощи.

В феврале 2025 года Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов", обвинив его в отказе проводить выборы во время полномасштабной войны и в том, что он "играл на Байдене как на скрипке". Эти заявления были сделаны на фоне обвинений в том, что Зеленский якобы не демонстрирует достаточной благодарности за американскую помощь и препятствует мирным переговорам с Россией.

Во время личной встречи в Овальном кабинете 28 февраля Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и "рискует Третьей мировой войной". Вице-президент Джей Ди Ванс также упрекнул Зеленского за недостаточную благодарность за американскую помощь.

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