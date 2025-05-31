Последний день весны известен многими праздниками и народными приметами.

Последний день весны - насыщенная дата со множеством украинских традиций. В нашей стране поздравляют представителей одной важной профессии, а в мире отмечаются некоторые социальные праздники сегодня. Верующие люди молятся о душевной выдержке.

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Какой сегодня праздник в Украине

31 мая является датой появления на свет нескольких прославленных украинцев: историка и литературоведа Леонида Махновца, художника Сергея Герасимчука, олимпийского чемпиона по гребле Сергея Чухрая.

Праздник сегодня в Украине посвящен книжной сфере - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. В последние годы эта область стремительно развивается, а в нашей стране появляется всё больше новых книжных издательств. Всем любителям чтения стоит поздравить профессионалов, благодаря которым они могут наслаждаться книгами.

Какой сегодня праздник в мире

Забавное международное торжество дня - День блондинов и блондинок. Это второй самый редкий в мире цвет волос после рыжего. Во всем мире лишь около 2% людей имеют светлую от природы шевелюру, поэтому могут гордиться своей уникальностью.

Также известны такие важные мероприятия дня, как День борьбы с табакокурением и День против социального неравенства. Оба посвящены очень острым проблемам современности.

А ещё 31 мая - праздник двух профессий: День бортпроводника и День веб-дизайнера.

Из мировых знаменитостей именинниками этой майской даты являются поэты Уолт Уитмен и Сен-Жон Перс, папа римский Пий XI, актер и режиссер Клинт Иствуд, режиссер и сценарист Райнер Фассбиндер, музыкант Джон Бонем, модель и актриса Брук Шилдс, актер Колин Фаррелл.

Какой сегодня праздник церковный

В современном православном стиле 31 мая величают святого Ерма Далматского. Ему принято читать молитвы о силе духе и помощи в преодолении испытаний.

Сторонникам староцерковного календаря также может быть интересно, какой сегодня церковный праздник. Им стоит почтить отцов семи Великих Соборов.

Что за праздник сегодня в народе

В народных верованиях 31 мая получило названия Еремей Распрягальник и Еремей Бобовник. Крестьяне баловали лошадей и берегли их от работы, а на огороде сеяли бобовые культуры. Наши предки считали, что в праздник сегодня нужно безвозмездно помочь близким или незнакомцам, и тогда сделанное добро вдвойне воздастся.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Погодные приметы дня предсказывают, какими будут ближайшие недели:

если зацвела липа, то скоро наступит жара;

среди дня цветы закрылись - на дождь;

утренний туман предвещает непогоду;

если дождит, то урожай будет скудным.

Запрещено 31 мая лениться, завидовать другим, перетруждаться. А еще по украинским обычаям сегодня праздник, неудачный для переезда и поиска работы - такие начинания не принесут счастья.

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