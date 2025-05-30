Экстремал предупредил, что на нее можно смотреть только со смотровой площадки, находиться рядом или спускаться внутрь крайне опасно.

В Кривом Роге более полувека назад образовалась пропасть глубиной 300 метров. Фотограф и экстремал Анатолий Новак рассказал, почему эта впадина уникальна для Украины.

Как пишет Суспільне, она образовалась на месте отработанной шахты, где добывали железную руду. По словам мужчины, несмотря на опасность обвала и оползня сюда ежегодно приходят экстремалы для того, чтобы увидеть эту пропасть.

Новак изучает и фотографирует интересные места Кривого Рога более 15 лет: эта пустошь образовалась в 70-х годах на месте шахты, где добывали железную руду.

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"Эта шахта уже доработала до глубины 500 м и ее прекратили разрабатывать. Во время закрытия шахты, появляется огромное количество подземных буровых камер, которые время от времени садятся. Это села самая высокая к поверхности камера, где все полезные ископаемые забрали и образовалась под землей огромная пустота, которая время от времени, или от подземных толчков обвалилась", - рассказал он.

Мужчина утверждает, что на протяжении лет наблюдает за изменениями этой пропасти и 6 лет назад ему даже удалось спуститься вниз. Он предупредил, что на него можно смотреть только со смотровой площадки, находиться рядом или спускаться внутрь крайне опасно:

"Каждый год немного земли сползает вместе с водой, немного осыпаются камни на бортах. Не то, что здесь ходить, даже стоять, как я вообще нельзя, это очень опасно".

Кандидат географических наук Владимир Казаков рассказал, что в этом регионе многочисленные провалы образовались из-за добычи железной руды. Ранее чтобы контролировать проседание земли полости шахты засыпали или взрывали. Сейчас же технологию изменили - новые пропасти заполняют камнями, образуя искусственные горы.

"Только там, где шахты, мы можем наблюдать подобные образования, такими даже, как каньоны. Общая площадь сдвигов и обрушений составляет 3000 гектар. Провалы никогда бы не образовались, если бы в результате выемки большого объема полезного ископаемого, не образовывались бы подземные полости", - пояснил специалист.

По словам ученого, эта впадина в Кривом Роге - уникальное явление: ее глубина самая большая в Украине среди техногенных провалов и составляет 300 метров.

Как выглядит Каховское водохранилище

После теракта на плотине Каховской ГЭС, который летом 2023 года устроили россияне, на опустошенной местности, на дне бывшего водохранилища вырос удивительный ивовый лес и сейчас он переживает свою вторую весну. Ученые Анна Куземко и Александр Ходосовцев недавно вернулись из экспедиции и рассказали о том, какие изменения увидели.

Молодые ивы продолжают активно расти на освобожденном от воды дне бывшего водохранилища. Как отметила Куземко, ведущий научный сотрудник Института ботаники им. Холодного, сейчас эти деревья достигают шести-семи метров в высоту.

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