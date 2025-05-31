На мозаике изображены мифологические персонажи, корзины с фруктами, экзотические животные и не только.

Мозаику из христианского монастыря византийской эпохи возрастом 1600 лет впервые выставили на всеобщее обозрение. Она позволяет узнать больше нового о жизни людей в древние времена, пишет Fox News.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Израиля сделало заявление об открытии мозаики Беэр-Шема в начале этой недели. Она была официально открыта для публики в комплексе регионального совета Мерхавим.

В МИД Израиля назвали это произведение искусства "одной из самых впечатляющих мозаик, обнаруженных на юге страны".

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"Примерно 1600-летняя красочная мозаика представляет собой 55 медальонов, украшенных сценами охоты, животными и сценами повседневной жизни", - говорится в заявлении.

В издании поделились, что мозаика состоит из 55 медальонов, каждый из которых рассказывает свою историю. По словам археолога Шайке Лендер, на них изображены мифологические персонажи, корзины с фруктами, экзотические животные, сцены из повседневной жизни, сцены охоты и многое другое.

"Мозаика сделана руками настоящего художника. Она состоит из мелких мозаичных камней разных цветов в сочетании со стеклом и керамикой, что придает ей разнообразие", - рассказал ученый.

В издании отметили, что мозаика Беэр Шема была найдена в 1990 году во время раскопок в кибуце Урим. Археологи не знают ее точного возраста, но относят произведение искусства к византийскому периоду истории Израиля, который длился с 324 по 638 год н.э.

В МИД Израиля рассказали, что мозаика была украшением монастыря, который также служил винодельней, чтобы заработать себе на пропитание. На это намекают большой винный пресс и склады с кувшинами для хранения вина, которые были найдены при раскопках комплекса.

Также археологи обнаружили, что монастырь был частью большого поселения, состоявшего из нескольких сотен дунамов (историческая единица измерения, которая составляет 1000 квадратных метров).

Специалисты обработали мозаику от повреждений и заново укрепили плитки. Директор Израильского управления древностей Эли Эскусидо объявил, что она будет служить общественности как открытый предмет искусства.

Другие находки археологов

Ранее в Гватемале археологи обнаружили свидетельства существования загадочного города майя. Останки поселения возрастом около 3 000 лет позволили узнать больше о том, как жила древняя цивилизация.

Кроме того, 7100-летний скелет из Китая выявил "призрачную" родословную, относительно существования которой ученые до сих пор только предполагали. Исследователи совершили это открытие, изучая древние скелеты, которые могут помочь им составить карту разнообразной генетики центрального Китая.

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