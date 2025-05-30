В ходе инцидента травмированы военнослужащие ВСУ и гражданские лица, повреждено служебное транспортное средство.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский поручил с целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) 29 мая между гражданскими и работниками ТЦК, провести служебное расследование.

Об этом сообщает в Facebook Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно, вчера, 29 мая, в городе Каменец-Подольский группа гражданских лиц совершила действия, которые могут квалифицироваться, "как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП".

"В ходе инцидента травмирования получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и гражданские лица, повреждено служебное транспортное средство", - сказано в сообщении.

Сырский дал задание Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование. Также оказывается всестороннее содействие правоохранительным органам в проведении досудебного расследования уголовного правонарушения.

Что известно об инциденте в Каменце-Подольском

Напомним, 29 мая в городе Каменец-Подольский группа граждан осуществила блокирование автомобиля мобильной группы оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, повредила служебное авто и совершила действия, которые могут квалифицироваться как насилие в отношении должностных лиц. На место были вызваны правоохранительные органы и представители военной службы правопорядка.

"Мы обращаемся к гражданам Украины: не допустите повторения позорной практики пренебрежения к собственному войску. Помните, враг - по ту сторону фронта, а не в украинской форме. Такие проявления противодействия мобилизационным мероприятиям и публичное унижение военнослужащих не только вредят единству государства, но и играют на руку вражеской пропаганде", - отметили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

В то же время местные телеграмм-каналы сообщили, что жители якобы видели, как мужчину силой посадили в авто, а затем наехали на женщину, поэтому и возмутились. В ТЦК отрицают это.

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