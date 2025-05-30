По словам эксперта, есть несколько причин, почему Россия это делает.

Предложения России о прекращении огня в Украине являются инструментами информационной войны, чтобы сформировать нарративы и мнения в стране, а также за рубежом. Если понять логику, за которой стоит риторика РФ относительно окончания войны, то можно объяснить отсутствие прогресса в мирных переговорах. Об этом пишет основательница Украинской молодежной глобальной инициативы по восстановлению Татьяна Котельникова для Foreign Policy.

"Во-первых, неискренние предложения Путина о прекращении огня служат внутренним целям. Сигнализируя о готовности приостановить боевые действия, Кремль подкрепляет внутренние нарративы, направленные на российское население, о моральной сдержанности и политической легитимности. Когда Украина защищается от российских нарушений, российские чиновники и государственные СМИ изображают Киев как город, который либо не желает прекращать боевые действия, либо не способен контролировать свои силы", - подчеркнула автор материала.

Котельникова напомнила, как в апреле представитель Кремля Дмитрий Песков перед предложенным прекращением огня на Пасху и День победы заявил:

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"Президент Путин принципиально поддерживает идею прекращения огня, но Киев не контролирует все свои вооруженные подразделения, особенно националистические элементы".

Из-за таких слов россияне верят, что их правительство хочет мира, а Украина в свою очередь стремится к боевым действиям.

"Это поддерживает более широкий нарратив Путина о том, что полномасштабное вторжение в Украину, которое он начал в 2022 году, является оборонительным и экзистенциальным, а не агрессивной попыткой завоевать мирного соседа", - считает эксперт.

По ее словам, такой нарратив показывает то, как именно россияне понимают эту войну. В частности исследователи из NORC при Чикагском университете в ходе опроса выяснили, что большинство граждан РФ рассматривают войну как оборонительную реакцию на "агрессию" Украины и Запада.

"Риторика о прекращении огня также помогает отвлечь внимание от растущих потерь на поле боя. Прошлый год был самым смертоносным для российских войск с начала войны. Небольшие, но постоянные признаки внутреннего недовольства - особенно со стороны жен и матерей мобилизованных солдат - продолжают появляться. Но когда в прошлом году некоторые члены семей протестовали возле Министерства обороны России в Москве, требуя возвращения своих близких, BBC сообщило, что представитель министерства жестко отреагировал на такие митинги: "После этого вы больше не должны называть себя гражданами России"", - подчеркнула Котельникова.

Следующей целью неискренних предложений РФ о прекращении огня является формирование международного мнения, отметила эксперт. В частности такая тактика оказалась эффективной в случае с президентом США Дональдом Трампом, который дал обещание завершить войну в Украине.

"Для Путина, который, судя по всему, не намерен прекращать боевые действия, разговоры о перемирии, которого он не планирует придерживаться, стали очень эффективным способом затягивать время Трампа. В феврале Трамп впервые объявил, что он и Путин договорились начать переговоры о перемирии, намекнув, что любое соглашение, вероятно, потребует от Украины существенных уступок России. В марте Украина согласилась на предложенное США 30-дневное перемирие, которое Москва быстро отклонила, требуя, чтобы Киев сначала отдал неоккупированные территории, а Запад прекратил военную поддержку", - проанализировала автор материала.

Кроме того, по мнению Котельниковой, риторика РФ о перемирии должна повлиять и на мнение жителей стран южного полушария. Объявление перемирия, которого Россия не планирует придерживаться, которое делает вид, что РФ ведет переговоры, позволяет врагу подавать себя как открытого к диалогу и преданного миру, несмотря на то, что он продолжает воевать в Украине.

"Все это подчеркивает, что перемирие и мирные переговоры России имеют меньше общего с прекращением военных действий, чем с контролем над тем, как воспринимается война. Как показывают затягивание Путиным переговоров с Трампом и его действия на поле боя, он не заинтересован в перемирии, не говоря уже об окончании войны, если только Кремль не получит максимальных требований", - добавила эксперт.

Поэтому с помощью спланированных объявлений о прекращении огня и риторике Россия смогла сохранить поддержку среди своих граждан и сформировать свой имидж за рубежом, подчеркнула Котельникова.

"Но эти жесты остаются в основном показательными и служат для затягивания решения, а не для его продвижения. Вызовом для Украины и ее союзников будет различить символические сообщения Кремля и любые признаки реального привлечения - и соответственно реагировать дипломатическими усилиями и скоординированным давлением на Россию. Сейчас другие подходы не дали значительных результатов", - подытожила эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал УНИАН, Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова заявила, что отправить туда Москва планирует ту делегацию, которая участвовала в предыдущей встрече.

Также она сказала, что в позиции Украины относительно продолжения переговоров с РФ якобы "нет четкости".

Известно, что во время предыдущей встречи главой российской делегации был помощник правителя РФ Путина Владимир Мединский.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала заявление относительно нового раунда переговоров Украины и РФ. По ее словам, США надеются, что эта встреча состоится. Однако она не ответила, появится ли на этой встрече американский представитель.

"Мы сообщим, если у президента будут планы отправить своего представителя", - подчеркнула Левитт.

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