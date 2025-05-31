Траурные кольца были распространены в Англии с XVI века до викторианской эпохи и часто известны по латинской фразе "memento mori" или "помни, что ты умрешь".

Любитель с металлоискателем в Англии раскопал жуткий фрагмент истории: золотое кольцо XVIII века с инкрустированным эмалевым украшением в виде черепа.

Как пишет Live Science, кольцо, найденное в поле в Норфолке на восточном побережье Англии, связано с представителем британской знати, чье имя и дата смерти написаны на внутренней стороне золотого кольца.

"Я знал, что это что-то особенное, и немного потанцевал", - рассказал Малкольм Уил. Он нашел кольцо в августе, и оно уже было изучено в рамках Программы британских портативных древностей экспертами Британского музея.

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Интересно, что золотое кольцо имеет толстое D-образное поперечное сечение, а его плоская внутренняя часть включает в себя написанную от руки фразу "B.G. Bart. ob: 10. Oct: 1723. aet: 56". По данным Британского музея, эта латинская надпись означает "Б. Г. Баронет, умер 10 октября 1723 года в возрасте 56 лет", что предполагает, что она была сделана в память о сэре Бассингборне Гоуди, 3-м баронете Харлинга и члене британской знати, погибшем в результате несчастного случая на охоте.

На внешней стороне кольца овальное углубление заполнено ювелирной эмалью, которая изготавливается путем сплавления порошкообразного стекла или керамики разных цветов при высокой температуре. На сероватом фоне черные пятна и линии используются для создания сплющенного черепа.

Согласно измерениям, кольцо имеет примерно размер США 6 или 7, что означает, что оно могло быть сделано для женщины или подростка. Однако исторические записи свидетельствуют о том, что сэр Бассингборн Гоуди умер неженатым, и что его наследственный титул угас, поэтому неясно, кто заказал или носил кольцо, чтобы оплакать потерю.

Отмечается, что траурные кольца были распространены в Англии с XVI века до викторианской эпохи и часто известны по латинской фразе "memento mori" или "помни, что ты умрешь". Другие формы популярных траурных украшений включали подвески, медальоны и броши с крошечными человеческими черепами и именем усопшего. В статье сказано:

"Но кольцо Гоуди на самом деле является поздним образцом с необычным черепом. Вместо гравированного черепа, заполненного эмалью, кольцо Гауди имеет большое углубление, покрытое эмалью двух цветов".

Марка производителя на кольце, похоже, читается как TU, но не проливает больше света на мастера, который разработал кольцо. Поскольку кольцо сделано из золота и ему более 300 лет, оно подпадает под действие Закона Великобритании о сокровищах 1996 года. Это означает, что музей может приобрести кольцо, а нашедшее и землевладелец могут разделить вознаграждение за его сдачу.

"Очень редко находка получает название. Но я знал, что это что-то очень особенное", - сказал Уил.

Новости археологии

Археологи в Израиле обнаружили 2300-летнее золотое кольцо с красным драгоценным камнем - вероятно, гранатом - которое молодая девушка могла ритуально захоронить, когда она оставила детство позади и перешла во взрослую жизнь.

Кольцо датируется эллинистическим, или греческим, периодом и было найдено в Городе Давида в Национальном парке Иерусалимских стен. Это второе золотое кольцо раннего эллинистического периода, которое археологи нашли там менее чем за год.

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