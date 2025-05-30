С 1 июня лимиты на банковские переводы с карты на карту уменьшат со 150 до 100 тысяч гривен. Однако эти ограничения не затронут тех, кто имеет документальное подтверждение легального происхождения таких доходов. Об этом в комментарии УНИАН рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
"Общее влияние ограничений достаточно опосредованное, оно выражается в единичных процентах по количеству людей. Когда есть официальное подтверждение о поступлениях средств, нет никаких проблем сделать переводы более 100 тысяч гривен - то ли лицо волонтер, то ли есть зарплатная карта, то ли другой случай", - сказал аналитик.
Эксперт объясняет: если предоставить банку информацию, что клиент получил средства, например, за продажу собственного автомобиля (или другой документ, подтверждающий официальное происхождение средств), у банка не будет никаких вопросов по отправке или получению такой суммы.
Также Шевчишин рассказал, что лимиты сначала были введены только на р2р переводы (с карты на карту) для борьбы с так называемым дропами. Однако позже стало ясно, что платежи по реквизитам IBAN тоже используются для обхода ограничений.
"Увидели, что IBAN тоже используется для обхода ограничений дропами, и включили в меморандум IBAN платежи. Однако мы понимаем, что каждый клиент может использовать несколько банков для проведения операций, если нужно - то есть из двух банков может сделать сумму 200 тысяч. Но нет никаких вопросов, если деньги официальные, легальные", - говорит Шевчишин.
Можно ли обойти ограничения за счет банков, которые не подписали меморандум? Аналитик говорит, что документ подписан почти всеми банками, которые занимаются деятельностью, включающей переводы средств и обслуживание карточных счетов населения.
"Другие банки, которые не подписали, у них либо другая модель работы, либо это неактивные или совсем маленькие банки, которые не могут повлиять на рынок никоим образом. Основная масса банков, которые реально имеют влияние, участвуют в этом меморандуме", - пояснил Андрей Шевчишин.
Карточные ограничения - последние новости
С 1 июня в Украине ужесточаются лимиты на карточные переводы - ограничения будут составлять 100 тысяч в месяц вместо нынешних 150 тысяч.
Такие ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как в пределах Украины, так и за ее пределы. В то же время эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах.