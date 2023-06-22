В ведомстве подчеркнули, что Россия не заинтересована в установлении мира или завершении войны.

Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател отреагировал на заявления представителей африканских стран о том, что президент РФ Владимир Путин предан мирному урегулированию начатой против Украины полномасштабной войны. Он посоветовал им не доверять словам диктатора и смотреть на действия россиян, которые продолжают осуществлять агрессию против мирного населения и инфраструктуры Украины.

"Действия говорят за себя громче, чем слова, и я просто еще раз замечу, что эти самые африканские лидеры провели время в бомбоубежище во время своего визита (в Киев – ред.), когда они были в городе, чтобы продвигать и обсуждать мирные предложения", – приводит слова Патела "Укринформ"

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в установлении мира или завершении войны.

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"По действиям России, которая бомбит Киев, бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре, по многоквартирным домам, больницам, вполне понятно, что они не имеют существенного интереса к установлению мира и прекращению этой войны", – заявил Пател, добавив, что вполне понятно, кто именно хочет прочного и справедливого мира, а кто – продолжения агрессии против соседней страны.

Визиты африканских лидеров в Украину и РФ

16 июня 2023 года в Киев прибыла делегация из представителей африканских стран, в частности, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Из-за этого визита столица застряла в пробках.

Во время пребывания африканских чиновников в Киеве, Россия осуществила очередной ракетный удар. Столицу враг атаковал "Калибрами" и "Кинжалами" – все ракеты сбили силы ПВО. Всего было уничтожено 6 "Калибров", 6 "Кинжалов" и два беспилотника.

После пребывания в Киеве делегация отправилась в Россию и встретилась там с российским диктатором Владимиром Путиным. Он раскритиковал мирный план африканских лидеров и отверг ключевые его моменты.

В то же время президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что после визита в столицы Украины и России имеет основания для оптимизма в вопросе достижения мира.

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