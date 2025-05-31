Собаки, как и люди, могут испытывать стресс и напряжение.

Миф о том, что собаки и кошки живут беззаботной жизнью, является очень давним. Несмотря на то, что люди иногда не понимают, из-за чего их домашние любимцы могут переживать, поскольку у животных есть все для комфортной жизни, есть признаки, которые помогут это понять. Об этом пишет сертифицированный кинолог, консультант по вопросам поведения и бывшая ветеринарная ассистентка Адриенн Фарричелли для Parade Pets.

По ее словам, собаки, как и люди, могут страдать от стресса, однако их признаки обычно сложно увидеть или люди могут путать их с чем-то другим. Поэтому Фарричелли назвала 7 действий, которые делают собаки, во время стресса.

Лизание губ

Собаки могут лизать губы или нос, когда кто-то к ним наклоняется или направляет на них камеру.

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"Облизывание губ или носа может быть очень быстрым, поэтому не всегда заметным, но это сигнал стресса, подобный нервному жеванию губ человеком на вечеринке, на которую он жалеет, что пришел", - объяснила кинолог.

Зевание

Собаки, как и люди, могут зевать, когда чувствуют себя устало и хотят спать. Однако если зевание появляется, когда есть гости, среди которых и дети, то оно может свидетельствовать о чувстве перегрузки.

Встряхивание

Можно заметить, что иногда собаки встряхивают тело, даже если они не мокрые.

"Такое встряхивание тела может сигнализировать о влиянии чего-то, что не понравилось вашей собаке. Вы часто можете видеть, как собака встряхивает все тело после того, как ее погладил незнакомец или после встречи с незнакомой собакой", - подчеркнула бывшая ветеринарная ассистентка.

Хождение туда-сюда

Ваша собака может ходить туда-сюда, когда понимает, что вы собираетесь на прогулку, однако бессмысленное хождение может указывать на проблему, которая связана со стрессом, отметила Фарричелли.

"Возможно, ваша собака реагирует на отдаленный звук или она в панике от того, что осталась одна. Повторное хождение туда-сюда у собак - это, в конце концов, психическое беспокойство", - добавила кинолог.

Задышка

Обычно собаки задыхаются, когда им жарко, они больны или после активной прогулки, однако одышка без причины может говорить о том, что собака испытывает стресс.

"Одышка от стресса у собак характеризуется напряженной областью рта, оттянутыми уголками верхней и нижней губ (что вызывает видимые морщины в уголках рта) и напряженным языком, который называют "лопатообразным языком". Если вы заметили у своей собаки одышку от стресса, важно обратить внимание на обстоятельства, в которых это происходит. Если ваша собака задыхается, когда остается одна дома, это может быть признаком стресса, связанного с разлукой. Если это происходит во время грозы, это может быть признаком бронтофобии (страх грома и молнии - УНИАН)", - отметила эксперт.

Отворачивается, когда что-то не нравится

Во время стресса собаки стараются избегать ситуаций, где им нужно участвовать. Поэтому если они отворачиваются, то важно уважать это и не заставлять их делать то или иное действие.

Внезапная недвижимость

Несмотря на то, что это может показаться спокойным поведением животного, на самом деле собака замерла от стресса.

"Это также может быть способом собаки "выиграть время", когда она перегружена и решает, что делать дальше. Собака также может замереть, когда находится в глубоком стрессе, в состоянии, известном как выученная беспомощность. Во время визита к ветеринару собака, которая не двигается, может быть ошибочно воспринята как сотрудничающая, хотя на самом деле эти собаки находятся в эмоциональном стрессе", - цитирует специалист слова сертифицированного ветеринарного поведенческого специалиста доктора Гари Ландсберга.

Другие интересные материалы о собаках

Ранее кинолог рассказала, что на самом деле любит ваша собака. По ее словам, животным нравится, когда их чешут, позволяют нюхать разные запахи, обучают их, дают свободу выбора и не нарушают их распорядок дня.

Также ветеринар рассказал, какие человеческие вкусности можно и не стоит давать собакам. Он отметил, что этим животным можно есть чернику, морковь, яблочные слайсы, арбуз и орехи. Однако собакам не советуют давать виноград и изюм, шоколад, картофельные чипсы, конфеты, а также орехи макадамии.

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