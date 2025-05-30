В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявили, что утверждения о потере Украиной 500 млн евро помощи от Европейского Союза из-за отсутствия законодательного оформления "реформы АРМА" являются манипулятивными и не соответствуют действительности.

Об этом в Facebook сообщила глава АРМА Елена Дума, комментируя информационную кампанию вокруг законопроекта №12374-д, инициированного депутатом Анастасией Радиной.

"Когда лоббисты депутатского законопроекта №12374-д пугают потерей 500 миллионов евро - это чистая манипуляция. Транши от ЕС не зависят от этой законодательной профанации, которая нарушает Конституцию и не может быть реализована без кардинальных изменений в УПК", - отметила она.

По словам Думы, на специальном заседании парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, которое состоялось 12 мая, заместитель министра экономики Алексей Соболев четко заявил, что европейское финансирование в рамках Ukraine Facility не отменяется, а его выплата переносится на следующие периоды.

В АРМА напомнили, что агентство со второй половины 2023 года реализует внутреннюю реформу, результаты которой уже принесли миллиарды гривен в государственный бюджет благодаря эффективному управлению арестованными активами.

"Реформа происходит. Но - и это принципиально - она должна быть конституционной, действенной и не разрушать антикоррупционную систему", - подчеркнула глава агентства.

Она также отметила, что законопроект №12374-д не только не соответствует этим критериям, но и провалил все пять публичных обсуждений. В то же время попытки его продвижения сопровождаются информационной атакой на агентство, которая, по мнению Думы, имеет целью дискредитировать работающий институт и "прикрыть просчеты отдельных политических игроков".

"Украина получит европейское финансирование в полном объеме. Но это произойдет благодаря системной работе, а не популистским законопроектам, которые невозможно выполнить", - резюмировала она.