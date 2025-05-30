Он уверен, что "ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии - это потерянные жизни людей".

Ни Украина, ни Турция, как принимающая сторона, не имеют данных о российском "меморандуме". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Визит в Украину министра иностранных дел Турции - мы обсудили с ним дипломатию, обсудили все возможности, которые реально есть и которые должны быть. Сейчас, если честно, ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме", - сказал он.

По его словам, россияне почему-то скрывают свой этот документ.

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"Совершенно странная, если честно, позиция. Никакого понимания формата. Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они - самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно - давление на Россию", - отметил президент.

Он уверен, что "ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии - это потерянные жизни людей".

"Если и в дальнейшем Россия будет говорить на языке ультиматумов, если они будут пытаться шантажировать - шантажировать продолжением войны, Россия должна получить сильный ответ - ответ Соединенных Штатов Америки, ответ Европы, ответ каждого в мире, кто хочет мира и кто, кстати, заявлял о поддержке для прекращения огня и дипломатии", - добавил Зеленский.

Второй раунд переговоров в Стамбуле

Уже 2 июня в Стамбуле может состояться новый раунд переговоров по урегулированию войны между Украиной и РФ. Однако на эту встречу не прибудет американская делегация, сообщало издание The Atlantic со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа.

Там отметили, что американский лидер в последние дни обсуждал с помощниками возможность введения новых санкций против России, но хочет дождаться результатов второго раунда переговоров в Стамбуле. Более того, он не хочет отправлять свою делегацию, но желает следить за прогрессом.

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