Для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае покупки земельного участка, жилья и другого недвижимого имущества.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок назначения жилищных субсидий, что позволит детским домам семейного типа, а также приемным и многодетным семьям с детьми под опекой проще получить деньги. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Условия получения жилищных субсидий меняются для таких категорий семей:

детским домам семейного типа;

приемным семьям, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки или детей, оставшихся без родительской опеки, устроен на воспитание;

многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой.

Отмечается, что для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае покупки земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств, бытовой и компьютерной техники, продуктов питания, детской одежды или обуви, спортивного инвентаря, игрушек, средств гигиены, книг и канцелярских принадлежностей, направленных для обеспечения потребностей детей.

Видео дня

Также при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки.

Кроме того, при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тысяч гривен.

Субсидии в Украине - последние новости

22 мая стало известно, что Министерство социальной политики Украины предлагало улучшить условия получения жилищных субсидий определенным категориям семей.

С мая до конца сентября будет действовать неотапливаемый сезон. Большинство семей получили автоматическое продление субсидий с 1 мая, однако для отдельных категорий граждан действуют исключения - им нужно повторно подать заявление на льготу. Сделать это можно через "Дію", на портале Пенсионного фонда или же обратившись лично в местные органы власти.

Вас также могут заинтересовать новости: