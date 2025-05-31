Франция традиционно выступала против расширения влияния НАТО в Азию и возглавляла кампанию по блокированию открытия представительства альянса в Японии в 2023 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерёг Китай, что НАТО может усилить своё присутствие в Азии, если Пекин не воспрепятствует участию Северной Кореи в войне России против Украины. Об этом пишет Politico.

"Присутствие Северной Кореи в Украине - это серьёзный вопрос для всех нас. Если Китай не хочет видеть НАТО в Юго-Восточной Азии, ему стоит не допустить вовлечения [КНДР] на европейской земле", - заявил он на оборонном саммите в Сингапуре.

Отмечается, что Франция традиционно выступала против расширения влияния НАТО в Азию и возглавляла кампанию по блокированию открытия представительства альянса в Японии в 2023 году.

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"Я тогда выступал против участия НАТО в делах Азии, потому что не верю, что нужно втягиваться в чужое стратегическое соперничество", - заявил президент, допустив, что Париж может пересмотреть свою позицию.

По словам Макрона, северокорейские военные поддерживают Кремль в рамках двустороннего военного соглашения, а Москва задействует их в боях за Курскую область.

Французский лидер также предостерёг от риска ядерного распространения и угрозы распада мировой архитектуры, созданной после Второй мировой войны.

Подтверждая традиционный курс Франции, Макрон призвал азиатские страны к независимости как от США, так и от Китая:

"Франция придерживается принципов стратегической автономии и суверенитета. Мы отстаиваем этот подход и для Европы, и для Индо-Тихоокеанского региона".

Помощь КНДР в войне против Украины

Только в течение 2024 года Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов. Это значительно больше предыдущих оценок. Соответствующие данные содержатся в первом докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами-членами ООН.

Так, по данным мониторинга в течение прошлого года российские морские суда перевезли из портов КНДР в российские порты на Дальнем Востоке около 9 миллионов боеприпасов различных типов и калибров, включая снаряды основных артиллерийских калибров 122 и 152 мм - всего от 4,2 до 5,8 млн единиц.

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