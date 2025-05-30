В столице и Киевской области осадков не предвидится, сообщает Укргидрометеоцентр.

В субботу, 31 мая, в Киеве и Киевской области осадков не предвидится. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9°...14°, днем - 20°...25°", - отметили в Укргидрометеоцентре.

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По их данным, в столице температура воздуха ночью будет достигать 12-14°, а днем - 22-24°.

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в последний день весны кратковременные дожди, а местами даже грозы пройдут в восточных областях, на западе и юго-востоке Украины, сообщают синоптики. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура составит 9°...14°, на юго-востоке страны - до 17°, в западных областях - 6°...11°. Днем в Украине ожидается 20°...25°.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будет ли это лето в Украине рекордно жарким. По его словам, июнь ожидается теплый - со среднемесячной температурой в пределах +18...+23°, что на 0,5-1,8° выше нормы. Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой, отметил он. Самые жаркие же дни традиционно будут в июле. Наиболее вероятный период с дневной температурой свыше +30° ожидается во второй половине месяца. Согласно прогнозу, в августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

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