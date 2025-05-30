Организаторы обещают зрелищные соревнования по спринту, прыжкам и метанию копья.

С 29 августа по 2 сентября в греческой Олимпии – родине Олимпийских игр – пройдет первая Международная олимпиада гуманоидов. Человекоподобные роботы со всего мира будут состязаться в спортивных дисциплинах, включая спринт, прыжки и метание копья. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Помимо спортивной программы, гостей ждут лекции от ведущих специалистов в области ИИ и робототехники, а также интерактивные мастер-классы, на которых можно будет пообщаться с роботами и узнать, как работает "физический интеллект".

"Это редкое сочетание древних традиций и футуристических технологий, демонстрирующее, как человеческое творчество и робототехника объединяются, чтобы формировать завтрашний день", – отмечают организаторы.

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Олимпиаду проводят Acumino (компания, известная своими прорывными разработками в области ИИ) и Endeavor Greece (организация, поддерживающая инновационные стартапы). Цель – показать, как люди и машины могут расти, учиться и вдохновлять друг друга.

Особое внимание уделено образовательной части: школьникам и студентам предложат принять участие в мастер-классах по программированию и даже сборке роботов под руководством экспертов. Никакого предварительного опыта не требуется, что делает мероприятие доступным и вдохновляющим для широкой аудитории.

Как УНИАН уже рассказывал, в Китае прошли первые в мире бои роботов-гуманоидов – с рефери, комментаторами и зрелищными нокаутами. Пока соревнования экспериментальные, но в будущем они могут перерасти в полноценный спорт.

А еще раньше в Китае прошел первый в мире полумарофон с участием роботов и людей. В забеге приняли участие 12 000 бегунов-людей и более 20 андроидов, но до финиша дошли не все.

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