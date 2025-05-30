Кратковременные дожди пройдут во многих регионах.

В субботу, 31 мая, кратковременные дожди пройдут в восточных областях, на западе и юго-востоке Украины, сообщают синоптики.

"Переменная облачность. В восточных областях, днем и на западе и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", - говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

По его данным, ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура составит 9°...14°, на юго-востоке страны - до 17°, в западных областях - 6°...11°. Днем в Украине ожидается 20°...25°. В Карпатах ночью 1°...6° тепла, днем - 14°...19°.

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Кроме того, на ближайшие три дня для трех областей Укргидрометцентр обнародовал предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Речь идет о Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

Погода: актуальные новости

Ранее УНИАН писал, будет ли это лето в Украине рекордно жарким. По словам синоптика Игоря Кибальчича, ожидается теплый июнь со среднемесячной температурой в пределах +18...+23°, что на 0,5-1,8° выше нормы. Рекордной жары в июне не предвидится, но повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой, отметил он.

Самые жаркие же дни традиционно будут в июле. Наиболее вероятный период с дневной температурой свыше +30° ожидается во второй половине месяца, сказал Кибальчич. Средняя температура июля прогнозируется выше нормы на 0,7-2,0° и будет колебаться в пределах +20...+25°".

Согласно прогнозу, в августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца.

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