Взрыв произошел во время работ по прессованию пентаэритриттетранитрата.

На оборонном заводе по производству боеприпасов Krušik в сербском Валево прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что взрыв произошел сегодня, 30 мая, около 08:00 во время работ по прессованию пентаэритриттетранитрата. Это взрывчатое вещество используют для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним.

В пресс-службе Krušik поделились, что четверо сотрудников предприятия получили контузию, а еще один - резаные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

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В издании подчеркнули, что это не первый подобный взрыв на заводе. Аналогичные инциденты происходили в 2022, 2023 и 2024 годах.

ВПК Сербии поставляет боеприпасы Украине - что известно

Ранее Служба внешней разведки России обвинила ВПК Сербии в поставках боеприпасов Украине. По данным ведомства, снаряды поставляло в том числе и предприятие Krušik.

В пресс-релизе, который называется "Сербский военпром пытается выстрелить России в спину", разведка жалуется на "конвейер смерти", в котором участвуют крупнейшие компании сербского военно-промышленного комплекса: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krušik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

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