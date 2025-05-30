В городе объявлен "режим контртеррористической операции".

Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты Десантная произошло два мощных взрыва. Как сообщили УНИАН источники, это стало следствием проведения успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Известно, что по меньшей мере два взрыва прогремели в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один - в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.

По данным источников, поражена живая сила, военная техника, спецсредства. Местные жители свидетельствуют, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет. С территории воинской части военными "Уралами" вывозят поврежденную технику.

Между тем, по словам собеседника, власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов, в результате которого никто не пострадал.

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"Во Владивостоке объявлен "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части заблокирована. Перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитовая. 155 бригада морской пехоты принимает активное участие в боевых действиях против Украины. В частности, задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре, в Курской области", - отметил источник.

Удары по военным объектам РФ

Как сообщал УНИАН, ночью 28 мая дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского военно-промышленного комплекса (ВПК) - заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

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