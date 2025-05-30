Традиция такого макияжа появилась на заре гражданской пассажирской авиации.

Если у вас есть опыт авиаперелетов, то, наверняка, замечали, что стюардессы почти всегда пользуются ярко-красной помадой. На самом деле, это является требованием авиакомпаний, и на то есть причины, пишет Daily Mail.

Бывшая стюардесса Гезер Пул, которая два десятилетия работала в крупной американской авиакомпании, в своих мемуарах рассказала, что когда-то яркая красная помада выполняла неожиданную функцию. По ее словам, это было нужно для того, чтобы во время чрезвычайной ситуации пассажиры могли видеть, когда стюардесса отдает инструкции.

Как объяснила Пул, в шумной, хаотичной ситуации пассажиры могут не слышать, что говорят бортпроводники, но они могут видеть, как двигаются их губы. Это должно привлечь их внимание. Это может иметь критическое значение, когда экипажу нужно направить паникующих пассажиров к выходам или спасательному оборудованию.

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Она также предположила, что красный цвет излучает авторитет, создавая впечатление, что бортпроводники "контролируют" ситуацию.

Однако другая опытная стюардесса Сидни Анистин рассказала изданию Reader's Digest, что "никогда не слышала" об использовании помады как элемента безопасности. "В наши дни, если вы видите кого-то с ярким макияжем губ, это просто выбор стиля", - сказала она.

Кристин Экстейн-Ницка, еще одна бортпроводница и автор туристических материалов, согласилась с этим. По ее словам, для многих авиакомпаний, особенно для перевозчиков класса люкс, таких как Emirates, "красная помада" больше касается брендинга, чем безопасности.

"У Emirates есть определенный макияж, которого должны придерживаться бортпроводники - у них даже есть обучение макияжу для своих девушек", - сказала она.

Бывшая стюардесса компании Pan Am Шейла Райли вспоминает, что вопросам макияжа действительно уделяется много внимания. Но, к примеру, в Pan Am с ним как раз строго боролись.

"Если вас ловили, скажем, на синих тенях для век или красной помаде, вам говорили вытереть их, потому что они хотели, чтобы мы выглядели естественно и здорово", - говорит женщина.

Другие интересные аспекты работы авиационной отрасли

Как писал УНИАН, купив билет на дешевое место в самолете, можно потом получить бесплатное повышение места до бизнес-класса во время полета. Как этого добиться, рассказала опытная стюардесса.

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