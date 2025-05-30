Некоторые модели авто ценятся только до тех пор, пока они являются совсем новыми.

Далеко не каждый покупает новый автомобиль с намерением эксплуатировать его следующие 15-20 лет. Большинство автовладельцев предпочитают периодическую смену своего "железного коня". Именно поэтому одним из важных факторов, который стоит учитывать, покупая машину из салона, является скорость ее удешевления при повторной продаже. Как пишет Express, некоторые машины теряют более половины своей первоначальной стоимости после 5 лет эксплуатации.

Новый анализ, проведенный автомобильными экспертами, показал, что самыми быстрыми темпами дешевеют подержанные роскошные седаны и электрические модели. В среднем они теряют около 20% своей стоимости в течение первого года и до 60% в течение пяти лет.

Так, специалисты обнаружили, что BMW 7 серии несет наибольшие потери: средняя цена на вторичном рынке за пять лет снижается на 65,43%.

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"Покупателей роскошных автомобилей могут привлекать высококачественные функции, но эта модель показывает, как быстро престиж может исчезнуть на рынке перепродажи", - отмечают эксперты.

Популярные электрокары Tesla Model S, Nissan Leaf и Chevrolet Bolt теряют половину своей стоимости, несмотря на нынешний ажиотаж вокруг электромобилей.

Так, Model S после пяти лет эксплуатации стоит на вторичном рынке на 64,22% меньше, чем в салоне.

"Некогда ведущий автомобиль в области электрических инноваций, сейчас он испытывает трудности на рынке подержанных автомобилей, перенасыщенном новыми электромобилями с большим запасом хода и современными технологиями. Раньше покупатели переплачивали - на перепродаже покупатели этого не делают", - объясняют эксперты.

Еще одним рекордсменом по потере цены во время эксплуатации является Audi A6, который теряет около 64,20% за пять лет.

"Фактически, модели, которые когда-то были символами статуса или прорывными электромобилями, сейчас быстрее всего обесцениваются. Покупатели подержанных автомобилей ищут надежность, низкую стоимость и обновленные функции, а не устаревший бренд или прежний ажиотаж", - говорят аналитики рынка.

В целом список лидеров по темпам обесценивания после 5 лет эксплуатации выглядит так:

BMW 7 Series - 65.43%

Tesla Model S - 64.22%

Audi A6 - 64.20%

Nissan Leaf - 60.39%

Tesla Model Y - 58.46%

Chevrolet Bolt EV - 57,80%

Tesla Model 3 - 50,41%

Jeep Grand Cherokee - 48,88%

Mercedes Benz E-Class - 47,77%

Ford Escape - 47.49%

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