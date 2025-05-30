Эксперты ответили, правильно ли спать с открытым окном, и когда такой сон перестает быть полезным.

Сон в комнате с открытым окном может быть полезен для здоровья, но может и навредить ему. Плюсы и минусы такого сна зависят от многих факторов - например, звуков снаружи, температуры воздуха и погоды. Так как же лучше спать - с открытым окном или закрытым? Вот что говорят об этом исследования.

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Можно ли спать с открытым окном летом

Открытые окна увеличивают поток воздуха в комнате, могут менять температуру в ней, улучшают вентиляцию и уменьшают количество углекислого газа, пишет Healthdigest.com. Это все делает сон человека более здоровым, а исследование 2017 года, по информации Healthline, показало, что участники, которые спали с открытыми окнами, отмечали лучшее качество сна.

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"Значительную часть жизни мы проводим в постели, однако вентиляция спальни и загрязняющие вещества в ней - не очень хорошо изученная тема, - говорит автор исследования доктор Асит Мишра (Asit Mishra). - Необходимо понимать, что в таком замкнутом пространстве без надлежащей вентиляции мы подвергаем себя воздействию огромного количества разнообразных загрязняющих веществ".

При всем этом, по мнению исследователей, сон при открытом окне полезен лишь при соблюдении определенных условий.

Температура воздуха

При какой температуре на улице можно спать с открытым окном? Известно, что наиболее полезен сон, когда в помещении прохладно. Если вы спите в полностью закрытой комнате, то с наступлением ночи в ней, скорее всего, станет жарко и душно, но если держать окно открытым, то воздух в спальне будет более прохладным.

В то же время, если за окном будет слишком жарко или холодно, то это может помешать хорошему сну. Дождь на улице, сильный ветер, шуршание штор в спальне - все это также мешает спать, поэтому окно в этом случае лучше закрыть и включить вентилятор или кондиционер.

Оптимальной температурой в помещении для хорошего сна считается +18-20°С.

Влажность воздуха

"Прохладный воздух из открытого окна помогает лучше дышать, но лишь в том случае, если воздух не очень сухой", - говорит руководитель Института головы и шеи Кливлендской клиники, доктор медицины Майкл Беннингер (Michael Benninger).

Но, как отмечает эксперт, если вы живете в засушливом регионе и просыпаетесь с болью в горле, то это может означать, что поступающий воздух слишком сухой. В этом случае в спальне не обойтись без увлажнителя, а окна во время сна держать закрытыми.

Шум снаружи

Прежде, чем оставлять окна открытыми, подумайте о шуме. Нельзя спать с открытым окном, если вы живете в городе, где по ночам сильно шумят улицы - такой сон принесет больше вреда, чем пользы.

Более того, даже в сельской местности могут быть дикие животные или птицы, которые не дадут вам уснуть допоздна или разбудят раньше времени. К примеру, птицы часто начинают щебетать еще до звонка будильника (или всю ночь, если у окна вашей спальни гнездится северный пересмешник). Поэтому если вы знаете, что вам трудно заснуть при любом постороннем шуме, лучше закрыть окно и включить прибор для создания "белого" шума.

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