Нововведение вступит в силу уже с июля 2025 года.

Во Франции будет запрещено курение во всех местах на открытом воздухе, которые могут посещать дети, заявила министр здравоохранения и семьи Катрин Вотрин.

Запрет вступит в силу 1 июля 2025 года и будет распространяться на пляжи, парки, общественные сады, вне школ, автобусные остановки и спортивные площадки, сообщает BBC.

Вотрин пояснила, что "свобода курить должна заканчиваться там, где начинается свобода детей дышать свежим воздухом", добавив, что открытые зоны кафе и баров, известные как террасы, не будут подпадать под запрет.

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Нарушение правил повлечет за собой штраф в размере 135 евро, отметила министр. Соблюдение запрета будет контролировать полиция.

Хотя электронные сигареты освобождены от уплаты налога, Вотрен заявила, что она работает над введением ограничений на количество содержащегося в них никотина.

По данным Французского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, 23,1% населения Франции курят ежедневно – это самый низкий процент, когда-либо зарегистрированный, и снижение более чем на пять пунктов с 2014 года.

Национальный комитет Франции по борьбе с курением утверждает, что более 75 000 курильщиков ежегодно умирают от болезней, связанных с табаком, – 13% всех смертей.

Курение в таких заведениях, как рестораны и ночные клубы, было запрещено во Франции еще в 2008 году.

Широкие меры по запрету курения на пляжах, в парках и других общественных местах должны были вступить в силу в 2024 году, но необходимый для этого указ так и не был принят. Однако более 1500 муниципалитетов уже добровольно запретили курение в общественных местах, а сотни пляжей по всей Франции уже несколько лет являются некурящими.

Недавний отчет французской ассоциации по борьбе с раком La Ligue Contre le Cancer показывает, что почти 80% французов выступают за запрет курения в общественных местах, таких как леса, пляжи, парки и террасы.

Как ранее сообщал УНИАН, французские чиновники также требуют пустить детей в заведения "только для взрослых".

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