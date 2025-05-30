Этот город является последним рубежом украинской обороны перед Константиновкой.

Россия пытается любой ценой взять руины города Часов Яр. Эти руины не имеют ни политического, ни стратегического значения, а являются лишь важным узлом украинской обороны перед Константиновкой. Готовность россиян терять ресурсы в боях за этот промежуточный пункт означает, что они не планируют прекращать войну в ближайшее время и будут пытаться продвигаться дальше в последующие месяцы, пишет Forbes.

Издание отмечает, что в течение последних недель россияне усилили свои наступления на Часов Яр. Здесь даже появились солдаты из Президентского полка ФСБ - подразделения, размером примерно с мотострелковую бригаду, которое обычно выполняет церемониальные обязанности вокруг Кремля.

"Хотя его не считают элитным, его присутствие свидетельствует о том, что Россия пытается заполнить пробелы и решить проблему нехватки человеческих ресурсов, перепрофилируя даже церемониальное подразделение для поддержания импульса в захвате города", - говорится в публикации.

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Россияне также бросили на захват руин города дополнительное количество бронетехники, что особенно заметно на фоне растущего дефицита бронетехники в армии России. Как отмечает Forbes, нюанс заключается в том, что использование тяжелой техники в городских условиях является не оптимальным, поскольку на узких улицах бронемашины становятся уязвимым к засадам и атакам сверху.

Кроме того, украинские источники публикуют видео, на которых зафиксировано уничтожение российских наземных дронов в городе. Россияне используют их преимущественно для обеспечения своих бойцов, которые ведут здесь бои в условиях невозможной логистики.

"Захват Часового Яра (...) не имеет большой долгосрочной стратегической ценности. Этот город не является символическим или экономически важным. Часов Яр - это скорее укрепленная позиция, которая блокирует продвижение российских войск вглубь Донецкой области в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска. Жертвы личного состава, оборудования и передовых технологий для захвата Часового Яра свидетельствуют о том, что российские военные не ожидают скорого наступления мира. (...) Скорее всего, российские военные ожидают продолжения боев как минимум в течение лета", - пишет Forbes.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по оценкам многих обозревателей, Россия начала свое летнее наступление, в рамках которого попытается захватить как можно больше территорий Украины.

При этом Россия копирует опыт Сил обороны Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, враг активно масштабирует свои беспилотные подразделения по украинскому образцу.

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