29 мая командир 225-го Отдельного штурмового полка (ОПШ), Герой Украины Олег Ширяев, старший лейтенант Иван Козин (дважды "Крест боевых заслуг") и солдат Денис Скрипко (Орден "За мужество") передали Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне (Музей войны) уникальные трофеи ВС РФ: карта дислокации российских войск на Курщине, детали сбитых БПЛА типа "Шахед" и "Молния", коллекции шевронов, орденов и знаков отличия, личных документов и военной формы военнослужащих ВС РФ, которые были взяты в плен или уничтожены бойцами 225-го ОШП.

Как отметил директор Музея войны Юрий Савчук, на базе переданной коллекции музей планирует создать постоянно действующую выставку.

Олег Ширяев рассказал, что трофеи были добыты во время боев на Курщине, под Горловкой, Авдеевкой, в Серебрянском лесу, на Харьковщине, возле Часового Яра, а также в Бахмуте. Он отметил: "здесь есть шевроны подразделений противника, которые воевали против 225-го ОШП: ФСБ, пограничники, "вагнеровцы", так называемые ЛНР и ДНР, Псковская дивизия, "кадыровцы", "знаменитая" 155 бригада тихоокеанского флота ВС РФ, российская неонацистская ДШРГ "Русич". Бойцы подтверждали работу тем, что приносили эти "скальпы" противника".

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Бойцы ОПШ Козин и Скрипко отметили, что передача трофеев в Музей войны - возможность приобщиться к созданию истории Украины.

Юрий Савчук отметил, что с первых дней полномасштабной войны музей формирует уникальные выставки, которые передают следующим поколениям правду о российско-украинской войне.

"Мы стремимся своей работой поддержать наших героев ВСУ. Благодарим Олега Ширяева за огромную коллекцию артефактов. Это свидетельство нашей борьбы, доказательства героичности наших военных. Здесь и предметы униформы, амуниция, коллекция наград, шевронов. Это свидетельство того, что наши ребята, кроме выполнения боевых задач, думают и о том, как помочь нам формировать общественную и историческую память, как донести правду до нашего общества и еще больше подчеркнуть героизм побратимов, тех кого уже забрало небо и тех, кто в строю. А 225-й полк защищает наши жизни на главных участках фронта", - отметил Савчук.